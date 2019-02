Cada año los grandes fabricantes de celulares como Samsung, Apple. Huawei, Motorola, entre otros lanzan nuevos teléfonos móviles, pero para ser honestos en muchas ocasiones son más de lo mismo y no presentan grandes cambios al menos en apariencia. Sí, por fuera son más bonitos y más delicados, pero no hemos encontrado un factor de forma realmente diferenciador.

Este es el top 5 de las nuevas tecnologías que esperamos se apoderen de los teléfonos móviles en el próximo año, haciéndolos cambiar definitivamente. Puedes ver otros Top 5 de CNET en Español aquí, o suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir los videos semanalmente.

Reproduciendo: Mira esto: Estas 5 tecnologías harán los celulares más interesantes

Más cámaras

Aunque Google y el Pixel 3 apuesten por una sola cámara, lo cierto es que muchas compañías se han unido a la moda de más de un sensor en la parte trasera. En los próximos meses debes prepararte, porque los teléfonos podrían dar un paso más, y adquirir nuevas tecnologías para que captures mejor tus mementos. Rumores aseguran que Nokia prepara un teléfono que tendría cinco cámaras, y que incluiría mejoras no solo en la fotografía, sino también en la captura de video.

Meizu

Bye, bye puertos

La lista de empresas que están eliminando el puerto para audífonos va en crecimiento, sin embargo este no es el único que se va a dejar atrás. Una de las tecnologías que promete apoderarse de muchos teléfonos este año es la desaparición de todos los puertos, sin excepción.

El Meizu Zero es un ejemplo de esto. El teléfono no tiene ningún puerto, y los botones de ajuste de volumen o encendido son sensibles al tacto y están en un lateral. Si vemos el lado positivo, esto haría que por fin los fabricantes no tengan excusas y hagan que más celulares sean resistentes al agua.

Andrew Hoyle/CNET

Sensor de huella en pantalla

La tendencia de teléfonos con sensor de huella en pantalla ya no es nueva, pero en toda la pantalla sí. El Vivo Apex 2019 ya nos demostró que puede hacer esto, así que esperamos más teléfonos que se desbloqueen con este método este año.

El factor plegable

Sí, Royole ya lanzó el primer teléfono comercializado que puede plegarse, sin embargo no es más que el primero de muchos que están por venir. Samsung, Huawei, LG y Xiaomi ya han confirmado la existencia de sus celulares flexibles o plegables, y ahora nos toca ver cómo será el estándar. ¿Un tríptico como el de Xiaomi, o algo más como el libro mostrado por Samsung?

Por fin los teléfonos van a cambiar un poco de forma, y esto es sin dudas algo que nos emociona.

Nubia

Teléfonos pulsera

Sí, los teléfonos plegables son bonitos, pero los que parecen una pulsera tal vez te van a gustar más. Ya conocimos un concepto de Lenovo C y otro de Nubia, así que es bastante probable que veamos ambos hacerse realidad, o al menos a alguna evolución que termine haciéndonos hablar con nuestra muñeca y ver toda nuestra información de manera super sencilla.