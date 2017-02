Agrandar Imagen Pokémon

El Pokémon Day se acerca y, si eres fanático de la saga, se trata de un evento que seguramente no te querrás perder. ¿El motivo? La compañía celebrará por todo lo alto el undécimo aniversario del primer videojuego de la serie, y para hacerlo Pikachu se pondrá un sombrero y lo mantendrá de por vida en Pokémon Go.

Este Pikachu especial estará disponible desde el 27 de febrero a partir de la 1:00 p.m. PST hasta el 6 de marzo a la 1:00 p.m. PST

La compañía también ha explicado que habrá nuevas figuras de colección en el Pokémon Center, en donde podrás encontrar a Eevee, Mew, Magikarp y al propio Pickachu, todos posando en posición de ataque.

Y si eres de esos a los que hace ilusión ver cómo comenzaron Ash y sus amigos, Pokémon TV tiene sorpresas para ti, porque a través del app móvil y también la Web, podrás volver a ver Pokémon: The First Movie, Pokémon 4Ever y Pokémon - Zoroak: Master of Illusions.

Por último, si eres un amante de las peleas Pokémon, el 27 de febrero podrás ir directamente al canal de Twitch de la empresa y ver varios torneos con los momentos más memorables de la serie.