"Sabemos que el mundo es un lugar sombrío, así que queremos dejarte con una historia feliz", dijo John Oliver en su programa Last Week Tonight de ayer domingo. Su historia feliz era acerca del equipo de personas disfrazadas de cebras contratadas en La Paz y que ayudan a cruzar a los peatones y a combatir las descortesías y faltas al volante de los conductores de la ciudad boliviana.

Oliver quiere aprovechar el espíritu amable de estos animales y ha puesto a disposición de los usuarios un video de más de 20 minutos de una cebra sobre fondo verde que se puede añadir literalmente a cualquier cosa. Porque todo es más gracioso con un animal rallado de por medio, incluso la inauguración del presidente Donald Trump.

La idea es usar la etiqueta #JustAddZebras (Simplemente añade cebras), y Twitter no se ha hecho esperar. El meme del fin de semana, la fotografía de Donald Trump Jr. que apareció en el perfil sobre él publicado en el New York Times, ahora también cuenta con la compañía de una cebrita.

Decided to teach myself how to use green screen on iMovie. #JustAddZebras to the meme about the gun-toting son of the racist. pic.twitter.com/6vxFwB5NV0