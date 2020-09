CBS All Access se cambiará el nombre a Paramount Plus en 2021

ViacomCBS

CBS All Access estará recibiendo un nuevo nombre e imagen el próximo año. ViacomCBS anunció el martes sus planes para cambiar el nombre del servicio de streaming a Paramount Plus. Se espera que se lance a principios de 2021 e incluirá contenido de noticias y deportes, así como programas de MTV, BET, Comedy Central, CBS y otras marcas de ViacomCBS, y películas de Paramount Pictures.

ViacomCBS dijo que también planea llevar Paramount Plus a los mercados internacionales, comenzando inicialmente con Australia, América Latina y los países nórdicos. (ViacomCBS es la empresa matriz de CNET).

CBS All Access anunció a principios de este año que planeaba cambiar la marca del servicio, una medida para reflejar mejor la incorporación de Viacom a su propiedad corporativa. CBS lanzó All Access en 2014, y CBS y Viacom se fusionaron en 2019. Antes del lanzamiento de Paramount Plus en 2021, el servicio continuará expandiendo su catálogo a más de 30,000 episodios y películas y continuará desarrollando series originales adicionales, dijo ViacomCBS en su comunicado.

CBS All Access cuesta US$6 al mes con publicidad o US$10 al mes para ver contenidos sin anuncios. VIacomCBS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los precios de Paramount Plus.