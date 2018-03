Cazadores de ofertas: vigila tu casa mientras estás de vacaciones

Crédito: Josh Lowensohn/CNET

¿Qué tanto puede hacer por ti una cámara capaz de registrar la actividad de tu casa mientras estás de vacaciones? Esta pregunta surgió en una charla después de enterarnos que una de nuestras compañera de trabajo había sido víctima de un robo en su casa mientras ella no estaba (por fortuna). No tenía cámaras de seguridad, pero ¿dé qué hubiera servido tenerlas? Una lista interminable de conveniencias surgió en la conversación: reconocer rostros, analizar el 'modus operandi'… La más convincente, desde mi punto de vista, fue ésta: una cámara de seguridad no puede evitar un robo, pero sí ponerte en alerta a ti y a las personas que puedan hacer algo al respecto.

La Dropcam Wi-Fi Wireless Video Monitoring es una de las cámaras consentidas en este segmento por la facilidad de instalación. Comparado con lo que pueden llegar a tardar los instaladores profesionales de un servicio de monitoreo interno, tú puedes poner a trabajar la Dropcam en 10 de minutos. Sólo tienes que usar tu computadora para configurar la red Wi-Fi de tu casa para recibir la señal de monitoreo en vivo vía Internet.

Dropcam es una cámara de alta definición capaz de transmitir en HD. Parece que no tiene mucho sentido la fidelidad en un gadget de este tipo, pero la definición de los detalles y movimientos se vuelven muy relevantes cuando se trata de observar una acción que podría poner en riesgo la seguridad. También tiene la opción de grabar y enviar todas las tomas a un servicio en la nube para que puedas revisar lo que sucedió en ciertos momentos del día, de ser necesario.

Más allá de la seguridad, un monitor como éste puede ser muy útil para otras cosas. Técnicamente, te da la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando hay niños en casa, por ejemplo, puedes usar la Dropcam como un ojo vigilante. También la puedes usar como un detector de actividad en zonas importantes, como la entrada principal o el garaje.

Dropcam Wi-Fi Wireless Video Monitoring tiene un precio de US$149.99 directamente en la tienda Dropcam. Si lo compras en Amazon pagarás lo mismo, pero recibirás un crédito promocional de US$25 para redimirlo en compras de artículos para la casa, cocina o jardín. Si quieres aprovechar esta oferta sólo tienes usar el código SPRING25 al momento de comprar la Dropcam.

Nota del autor: Las ofertas mencionadas en esta nota están sujetas a disponibilidad, caducidad y otros términos de las tiendas.