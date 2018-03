Cazadores de ofertas: un teléfono HTC One M8 a US$246

HTC

Cuando hizo su debut en 2014, el HTC One M8 conquistó los corazones de muchos, incluyendo los de los editores de CNET, que lo llamaron el teléfono más impresionante que la compañía jamás haya diseñado. El precio sugerido era de US$800.

Dos años pueden ser una eternidad cuando se trata de productos tecnológicos, pero el HTC One M8 sigue siendo relevante, y por tiempo limitado Devices Now tiene el modelo dorado, desbloqueado, a US$246, con envío gratuito.

El HTC One M8 tiene un elegante diseño, una hermosa pantalla táctil de 5 pulgadas con resolución de 1080 x 1920, 32GB de almacenamiento (expansible a 128GB por medio de una tarjeta microSD), procesador de cuatro núcleos, capacidad de Wi-Fi (3G y 4G), Bluetooth, un par de bocinas muy potentes y sistema Android 4.4.2 KitKat.

Como todo en la vida, el HTC One M8 no es perfecto. Sus cámaras, aunque tienen funciones interesantes, no son tan buenas como las de otros teléfonos. Pero a pesar de que la compañía ya lanzó su hermano mayor, el HTC One M9, con cámaras mucho mejores, el M8 sigue siendo un teléfono que no hay que menospreciar, sobre todo en oferta.

Reproduciendo: Mira esto: HTC One M9 vs. HTC One M8: ¿cuáles son las diferencias?

Nota del autor: Las ofertas mencionadas en esta nota aplican únicamente a EE.UU. y están sujetas a disponibilidad, caducidad y otros términos de las tiendas y proveedores.