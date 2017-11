Posponen juicio entre Waymo y Uber luego que se dieron a conocer nuevas pruebas

Uber

El enfrentamiento legal entre Waymo y Uber se pospondrá, dijo este martes William Alsup, juez de un tribunal federal, luego que apareciera un memorándum que detalla el supuesto robo de propiedad intelectual y destrucción de pruebas por parte de Uber.

Por el momento, no se han dado a conocer con certeza los detalles del memorándum de 37 páginas y el juez del caso lo recibió hace apenas una semana, a pesar de que Uber tenía el documento en su poder desde hace más de seis meses, según reportó CNBC. La decisión de posponer el juicio es porque sería una "gran injusticia" forzar a Waymo a presentarse al juicio ahora, dijo el juez Alsup a CNBC y agregó que Uber había "ocultado evidencia".

Waymo, compañía especializada en autos autónomos y filial de Alphabet, acusó en febrero a Uber de robar información secreta para impulsar su propio servicio de carros autónomos. Según la demanda, la firma de choferes bajo pedido adquirió esta información después de comprar una compañía llamada Otto, fundada por el ex empleado de Google, Anthony Levandowski, quien se había llevado cerca de 10GB de información de la tecnología automotriz de Google a Otto. Uber despidió a Levandowski en septiembre.

El memorándum escrito por Ric Jacobs, ex empleado de Uber, supuestamente describe cómo trabajadores de la empresa de choferes bajo pedido fueron entrenados para "obstaculizar" las investigaciones mediante mensajes que desaparecían y que no se podían rastrear de regreso a la compañía, según reportó The Wall Street Journal.

Por el momento, Waymo y Uber no han respondido nuestra solicitud de un comentario.