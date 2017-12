CNET

Muchos tenemos esa visión futurista en la que nuestra casa nos entiende para encender las luces cuando lo necesitamos, controlar la temperatura según nuestras necesidades y hasta abrir las cortinas en el amanecer de manera automática.

Esto es prácticamente el hogar inteligente, domótica o smart home y la realidad es que está más cerca de lo que probablemente te imaginas —aunque no es tan perfecto como nos lo imaginamos. Pero, ¿hay algo tan perfecto como nos lo imaginamos? Seguramente no, pero por eso es bueno conocer el estado de este concepto tecnológico para entender lo bueno y lo malo en la actualidad.

Reproduciendo: Mira esto: Nest Hello: Un timbre inteligente con cámara HD y reconocimiento...

Lo bueno de la casa inteligente

Hay un montón de tecnología y dispositivos disponibles para crear una casa inteligente o para convertir tu hogar en un sitio menos torpe.

Por ejemplo, actualmente puedes comprar termostatos inteligentes como Nest Thermostat E y Ecobee que ajustan la temperatura según tus gustos en los momentos "adecuados" y también te ayudan a ahorrar electricidad.

Asimismo, encuentras luces inteligentes como Philips Hue que permiten que se enciendan cuando llegas a tu casa y que, por ejemplo, se apaguen cuando te vas a acostar.

Además, hay robots aspiradores como el Roomba 690 que se pueden encender por sí solos para mantener limpia tu casa, cafeteras como la Mr. Coffee Smart Optimal Brew que cuando te despiertas ya tienen listo el café, cerraduras inteligentes como la Nest Yale Lock que te sin importar tus llaves puedes entrar a tu casa y la alarma para casa que se puede desactivar por si sola cuando tu quitas seguro en tu puerta y hasta un trapeador automático como la Braava Jet 240 que te mantiene los pisos impecables de manera automática. Adicionalmente, encuentras timbres como Nest Hello reconocen quién está frente a tu casa y SmartThings ADT Home Security es una alarma que permite controlar toda clase de dispositivos en tu hogar.

Como si fuera poco, la mayoría de estos dispositivos inteligentes del hogar se pueden controlar a través de un app en nuestros celulares.

Por otra parte, encontramos a las bocinas inteligentes como la Google Home Mini y la Amazon Echo Show o la Echo Dot, que te permiten usar tu voz para controlar toda clase de dispositivos, además de contestarte toda clase de preguntas que les hagas, incluyendo información de tu calendario, noticias, reproducción de música, búsquedas online y más.

Estas bocinas inteligentes se han popularizado enormemente en 2017, gracias al impulso que Amazon traía de 2016 y a la llegada de otras bocinas como las de Google y la integración de sus asistentes virtuales Alexa y Google Home en otra clase de dispositivos. Inclusive, podemos controlar lo que vemos en nuestros televisores con solo nuestras voces, gracias a estos asistentes y dispositivos como Fire TV y Google Cast (Chromecast, Android TV, etcétera).

Estos asistentes virtuales son prácticamente como lo que hemos soñado o visto en los Supersónicos (The Jetsons, en inglés), pero aún no se pueden mover y no funcionan tanto como una persona.

Sin embargo, son un gran paso a esa visión y sin duda que resultan útiles para muchos.

Por otra parte, hay toda clase de plataformas que te permiten controlar diferentes dispositivos, según tus gustos o necesidades.

Encontramos a Samsung SmartThings, Wink, Apple HomeKit, Belkin WeMo, Nest, Philips Hue y Lutron, entre otras, al igual que Amazon Alexa y Google Assistant.

Análisis Amazon Echo Show La bocina inteligente Amazon Echo Show trae toda la inteligencia artificial de Alexa que ya conocíamos, pero por primera vez la podemos ver interactuar con nosotros, y no sólo escucharla. Lee más aquí $229.99 en Amazon.com

Lo malo del hogar inteligente

Aunque es bueno tener opciones, tener tantas plataformas también hace que sea difícil crear nuestra casa inteligente perfecta porque no todos los dispositivos son compatibles entre ellas, ni tampoco hay una plataforma única que sea compatible con todo.

Lo más cercano a una plataforma universal es Samsung SmartThings y Wink. Son compatibles con los principales protocolos de comunicación en la casa inteligente, incluyendo ZigBee y Z-Wave, además de tener Wi-Fi y Bluetooth.

Después está Amazon Alexa y Google Home que son muy abiertos, pero generalmente estos asistentes virtuales son dependientes de las otras plataformas (como SmartThings, Wink, etcétera) para que sus hubs funcionen como intermediario para poder establecer una conección con los dispositivos inteligentes de tu casa. Esto significa que si esos intermediarios, Alexa y Google home están desconectados de la mayoría de dispositivos que puedes tener en tu hogar.

Las otras plataformas son mucho más limitadas y tan solo funcionan con sus propios productos o con productos que ellos certifican, lo cual significa que, con frecuencia, incrementan el costo de otros productos y frenan el interés de muchos fabricantes de establecer alguna compatibilidad con esas plataformas; ese sellito que ves en las cajas o en los productos no llegan gratis para los otros fabricantes y de alguna manera tienen que subsidiar el costo de "acreditación".

Por otra parte, también hay un montón de dispositivos baratos que se conectan solo a través de Bluetooth a tu celular, pero no los puedes manipular desde otras partes porque no tienen conectividad Wi-Fi, ni tampoco se pueden conectar a otros hubs para permitir esa integración en una sola plataforma de comunicación y control.

Además, no todos los dispositivos o plataformas son necesariamente compatibles con Android o iOS, sino que es una o la otra; aunque esto ha mejorado mucho, excepto con Apple HomeKit que solo funciona con iOS.

Todos estos dispositivos son electrónicos y como todo dispositivo pueden tener errores y generalmente lo tienen. Esto significa que un error puede hacer que de vez en cuando deje de funcionar un sensor de movimiento o hasta la cerradura de la casa.

Además, necesitan generalmente de una conexión a Internet y de electricidad o baterías para funcionar, así que si tu Internet se cae pierden funcionalidad o se vuelven torpes. La inestabilidad también provoca errores en los que, quizá, las luces se encienden a las 2 a.m., que el sensor de movimiento no active las luces cuando llegas a casa o que Google Assistant coloque el episodio de Netflix en el televisor equivocado.

Son cosas molestas que no pasan tampoco con tanta frecuencia, pero pueden pasar.

Asimismo, llega el concepto de seguridad y te voy a ser sincero: sin importar qué tanta seguridad una empresa prometa, considero que todo dispositivo electrónico es hackeable y más aún si están conectados a Internet. Esto es delicado, especialmente con cerraduras inteligentes o cámaras de seguridad, pero podría pasar con cualquier cosa.

Por otra parte, entender qué es compatible con qué no es el único problema, sino que también hay que configurar rutinas avanzadas en estas plataformas; que una acción pueda establecer más de dos o tres tareas sin que lo pidas, puede tomar tiempo y paciencia. Además, en plataformas abiertas la calidad de los sensores varia mucho, lo cual es un arma de doble filo porque también significa menor precio, más dispositivos para usar y más opciones para toda clase de usuarios.

Asimismo, como generalmente es necesario tener un hub para poder controlar más dispositivos desde cualquier parte, puedes terminar con un montón de aparatos conectados a tu modem que no son lo más atractivo. Tan solo imagínate tener el módem, un router, un hub de Phillips Hue (para las luces) y un hub de Samsung SmartThings (para otros dispositivos). Muchos aparatos que no usas, físicamente, en un mismo lugar. Al menos existe Samsung Connect Home, la mejor solución para quienes quieren comenzar con el hogar inteligente y que además necesitan un router, ya que es un router que integra el hub de SmartThings -- así que tienes dos dispositivos en uno.

Por último, convertir tu hogar en una casa inteligente no es económico ya que necesitas generalmente de un hub (al menos US$50) y de toda clase de sensores que puedes costar desde US$10 hasta un par de cientos de dólares.

¿Significa esto que no recomiendo el hogar inteligente? No es así. Al contrario, creo que todos deberíamos probar el hogar inteligente y aunque es costoso y en ocasiones problemático o tedioso, recomiendo comenzar por cosas básicas y pocos dispositivos para ir, con el tiempo, descubriendo las posibilidades que tienes y necesitas, al igual que es mejor para tu bolsillo. Esta tecnología, al final, va mejorando poco a poco.

Reproduciendo: Mira esto: Nest Yale Lock: Una cerradura inteligente Nest para tu...