George Takei no está contento.

El actor de Star Trek y activista ha denunciado en su cuenta personal de Twitter algunos de los cambios que ha padecido ya la página Web oficial de la Casa Blanca desde los primeros momentos de la presidencia del recién estrenado Donald Trump.

Entre ellos está la desaparición de secciones dedicadas a los derechos de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) y al cambio climático.

The White House removed its climate change web page. And the healthcare, civil rights and LGBT sections. Just thought you should know.

Takei no ha sido el único. Internet está lleno ya de denuncias sobre estas ausencias. Direcciones hace unas horas funcionales como https://www.whitehouse.gov/lgbt o https://www.whitehouse.gov/energy/climate-change llevaban primero a una página Web con la fotografía de Trump y su vicepresidente, Mike Pence, animando a los usuarios a dejar su correo electrónico y suscribirse a actualizaciones del gobierno de Trump. En estos momentos simplemente dan como resultado una página de error.



A pesar de esta supresión, en su entrevista con el programa 60 Minutes de hace unas semanas, Trump dijo no tener problemas con la decisión del Tribunal Supremo estadounidense acerca del matrimonio gay, y dijo ser un partidario de la comunidad LGBT. Pence, por otro lado, es cristiano evangélico y su Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, siendo gobernador de Indiana, fue polémica y muy protestada por considerarse que atentaba contra los derechos de la comunidad LGBT.

Y, tal como se puede ver en el tuit que adjuntamos a continuación, Trump tampoco es partidario a creer en el cambio climático. "El concepto del cambio climático lo han creado los chinos para hacer que la fabricación estadounidense no sea competitiva", decía el ahora presidente americano en un mensaje de 2012.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.