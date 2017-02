La Casa Blanca de Trump tuitea en español; le llueven sombrerazos

Casi dos semanas de haber tomado posesión de la Casa Blanca y eliminado la información en español de su sitio Web, la Casa Blanca del presidente Donald Trump restauró su cuenta en Twitter en español (@LaCasaBlanca) para tuitear por primera vez en ese idioma.

El primer tuit de la Casa Blanca de Trump fue enviado el martes 31 de enero por la tarde, hora de Washington, D.C. y simplemente da la bienvenida a los tuiteros, pidiendo que le sigamos para mantenernos al tanto de las noticias de su administración.

¡Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración! — La Casa Blanca (@LaCasaBlanca) 31 de enero de 2017

Como era de esperarse, la reacción de muchos tuiteros fue inmediata.

Mientras que muchos se lanzaron a responder que no le seguirían hasta no haber una persona respetable a cargo, otros de plano le dieron con la puerta en las narices. Hubo otros tantos que incluso criticaron el "sígannos" como un error gramatical (no lo es) e incluso la falta del signo de admiración de apertura en la última oración.

Estas son solo algunas de las cientos de reacciones que los tuiteros colgaron el martes tras el anuncio.

@LaCasaBlanca@POTUS No gracias. Regresaremos cuando haya una persona respetable en la casa. — Miguel Ferresistance (@soyferrer) 1 de febrero de 2017

Soraya Montenegro no podía faltar

Taco Bowl a la carga

¿Cuál Casa Blanca?

Hola, @LaCasaBlanca, ¿ahí es donde vive la gaviota? — Geek Mackey (@GeekMackey) 1 de febrero de 2017

Un día después de la juramentación de Trump, el 21 de enero, la cuenta oficial en español de la Casa Blanca en Facebook fue archivada y rebautizada como "La Casa Blanca Obama".

Conforme fueron avanzando las horas, en su segundo día de actividad, la cuenta de la Casa Blanca ya contaba con varios tuits, y, ahora sí, uno de ellos con un horrendo error ortográfico:

Promesa hecha, promesa cumplida. @POTUS ¡Trump ha nominado a un juez que defenderála Constitución! pic.twitter.com/IaW0aUFefe — La Casa Blanca (@LaCasaBlanca) 1 de febrero de 2017

"Promesa hecha, promesa cumplida. @POTUS ¡Trump ha nominado a un juez que 'defenderála' Constitución!" dice el mal redactado tuit al informar que el presidente Donald Trump había elegido a Neil Gorsuch como el juez para la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos.

El nuevo tuit, obviamente, se llevó sus propias críticas:

¿ @LaCasaBlanca se dieron cuenta de la falta de ortografía? O sólo soy yo — Aldo Elihú M.D. (@aldoelihu) 1 de febrero de 2017

La cuenta en Twitter en español de la Casa Blanca fue retirada de circulación desde el día siguiente en que Trump asumió la presidencia, cuando también fueron eliminadas otras páginas digitales oficiales en español vinculadas al gobierno. La cuenta en Twitter de la Casa Blanca de Barack Obama se mudó a @LaCasaBlanca44 y es ahora gestionada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).

Nota del editor: Este artículo se actualizó el miércoles 1 de febrero a las 7:25 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos para agregar información de la cuenta en Twitter.