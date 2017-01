¡Surprise! La Casa Blanca de Trump no habla español

Captura de pantalla: Laura Martínez/CNET

WASHINGTON, D.C. -- Era solo cuestión de tiempo. Tan pronto tomó las riendas de la presidencia de EE.UU. y se fue haciendo un hueco en la Casa Blanca, el flamante presidente estadounidense, Donald Trump, y su equipo de transición acabaron de un plumazo con algo a lo que muchos latinos nos habíamos acostumbrado: un enlace en español a los temas, políticas y noticias dentro de la página Web de la Casa Blanca.

El cambio pasó desapercibido para muchos este fin de semana, sobre todo porque lo que más destacó en las noticias fue la desaparición de enlaces a temas de crucial importancia como el cambio climático o las políticas hacia las comunidades LGTB. Sin embargo, para quienes estábamos acostumbrados a visitar la página de los Obama en la Casa Blanca en español, fue una verdadera sorpresa ver que ésta ya no estaba disponible.

Pero eso no fue todo. Incluso la cuenta en Twitter de la Casa Blanca en español cambió de administración, mudándose súbitamente de la vieja conocida @LaCasaBlanca a @LaCasaBlanca44, señalando en su propia descripción su traslado a los archivos nacionales.

De hecho, el último tuit enviado desde la cuenta de la Casa Blanca en español data del 13 de enero de 2017 y dice lo siguiente:

"Gracias por todo. Mi último pedido es el mismo que el primero. Que creas, no en mi capacidad de crear cambio, sino en la tuya."

- @POTUSpic.twitter.com/LbAQ6YdwIc — La Casa Blanca NARA (@LaCasaBlanca44) 13 de enero de 2017

Ahora, los visitantes a la cuenta original en Twitter de la Casa Blanca en español se encontrarán con una cuenta que si bien dice tener unos 107,000 seguidores, no ha tuiteado todavía. Por el contrario, la cuenta de @LaCasaBlanca44, mantiene sus 105,000 y pico de seguidores, pero se describe ahora como "un archivo de una cuenta de la Administración de Obama que es mantenida por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA por sus siglas en inglés).

La nueva administración no ha dicho ni pío sobre si habrá -- o no -- una cuenta de Twitter en español o un enlace en ese idioma en la página de la Casa Blanca. Lo que sí sabemos hasta ahora es que la administración Trump no ha nombrado a un solo hispano como parte de su gabinete, aunque sí aprovechó la euforia de los días siguientes a la inauguración para nombrar a la latina Helen Aguirre Ferré como "asistente especial del presidente para asuntos relacionados con los medios".

Ferrer, quien antes de este nombramiento estuvo a cargo de las "comunicaciones hispanas" para el Partido Republicano de EE.UU., tampoco parece ser muy fan del español -- al menos con base en lo que podemos leer en su cuenta de Twitter.