Los carros autónomos de Waymo distan de la perfección: reporte

Waymo, la unidad de carros autónomos de Alphabet, tiene unas furgonetas Chrysler Pacifica que cuando andan por las calles de Phoenix, Arizona, luchan con algunas tareas al manejar y frustran a otros conductores en las carreteras, reportó The Information.

El medio habló con algunas personas con conocimiento del negocio de Waymo y otros que son residentes del área donde operan los vehículos de Waymo.

Aunque muchas historias sobre los esfuerzos de la compañía son positivas, estas fuentes nos dan otra perspectiva. Otros conductores y residentes se quejaron que los carros Waymo demoran mucho en las señales de alto y tienen problemas lidiando con algunas situaciones de tránsito, como el doblar a la izquierda en una intersección atareada y al pasarse a otro carril durante las horas pico de tráfico. Supuestamente también frenan y paran muy repentinamente, lo que confunde a otros conductores, nuevamente creando demoras.

"Como la única compañía con una flota de autos totalmente autónomos en las vías públicas, nuestros vehículos están continuamente aprendiendo y hemos desarrollado procesos robustos de prueba que, con el tiempo, nos permitirán expandir las capacidades seguras de nuestros vehículo sin choferes", nos dijo un vocero de Waymo por correo electrónico. "La seguridad sigue siendo nuestra prioridad principal".

A The Information la compañía le dijo que había recibido muchos comentarios de los residentes locales que le ayudarán a continuar desarrollando su plataforma para manejar de forma autónoma.

Los vehículos de Waymo aún están en desarrollo -- su programa de Phoenix se considera piloto y no está capacitado por completo -- y los carros han sido programados para tomar decisiones más conservadoras. Los vehículos paran por tres segundos en cada señal de alto y prefieren doblar ancho en las vías. The Information también reporta que el sistema de Waymo tiene problemas con los conductores que no siguen las reglas de la carretera.

El truco, aparentemente, es encontrar el balance entre el ser un conductor perfecto o ser un conductor que se pueda camuflar. Al ser un estudiante modelo, un carro Waymo no reconoce que los demás vehículos no operan así.

Las furgonetas de Waymo operan al nivel 4 del estándar de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (cinco es el nivel más alto), lo que significa que el vehículo tiene la capacidad de operar por su cuenta, pero sólo con modos y en ubicaciones específicas. Waymo no ha sido tímida en reconocer sus limitaciones.

The Information también destaca otro punto: Waymo ha puesto mucho esfuerzo para crear mapas de todos los lugares en donde opera, y si piensa expandir su servicio, necesitará una manera más precisa para asegurar que los vehículos puedan comenzar a operar de forma segura en algún lugar con menos tiempo de preparación.

Todo esto tomará tiempo y The Information hace un buen trabajo en subrayar que un programa de carros completamente autónomos va a demorar varios años. Waymo no descarta este hecho. A principios de este año, el presidente ejecutivo de Waymo, John Krafcik, dijo que para que los carros autónomos sean ubicuos "el periodo de tiempo será más largo de lo que piensas".