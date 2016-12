El Lado Oscuro de 2016 no pudo con la Fuerza de Carrie Fisher

Agrandar Imagen Foto de Tom Simpson/Flickr

Carrie Fisher es una con la Fuerza y la Fuerza está con ella...

A pesar de que el año 2016 se llevó las vidas de celebridades como David Bowie, Leonard Cohen, Gene Wilder, Muhammad Ali, George Michael, Prince y hasta Juan Gabriel, la actriz Carrie Fisher sobrevivió a un "evento cardiaco" el viernes 23 de diciembre, lo que generó ebullición en las redes sociales.

Fisher, de 60 años, es mejor conocida por interpretar el personaje de la princesa Leia en algunas películas de la saga de Star Wars, incluyendo Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015). Sin embargo, la actriz y escritora también es conocida por ser guionista, productora y, en fechas más recientes, una de las mujeres con más protagonismo en el intento por hacer a Hollywood un lugar más diverso y con más respeto hacia la mujer.

Las buenas noticias de la situación no tardaron en llegar. El domingo, Debbie Reynolds, actriz estadounidense y madre de Fisher, publicó en su cuenta de Twitter que su hija ya estaba en estado estable y agradeció el amor e interés de la comunidad de actrices y actores, además de los fanáticos de la actriz y de la saga de Star Wars.

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6 — Debbie Reynolds (@DebbieReynolds1) 25 de diciembre de 2016

Y es que las muestras de aprecio, preocupación y cariño no se hicieron esperar. Google Trends tiene un gráfico que ilustra el pico de búsquedas que tuvo la plataforma apenas se dio a conocer la preocupante noticia. América del Norte y Australia fueron las regiones que más búsquedas hicieron de Fisher, aunque Europa y parte del cono sur de América también se volcaron en el buscador de Google.

En redes sociales, la gente "envió" la Fuerza a Fisher con diferentes muestras de apoyo:

Mark Hamill, con quien compartió escenarios en Star Wars, tuvo claro su único deseo en esta Navidad:

Una foto publicada por Mark Hamill (@hamillhimself) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 7:33 PST

Harrison Ford, otro de los rostros más conocidos en Hollywood y que actuó junto a Fisher, pidió Fuerza para ella y sus familiares:

I'm shocked and saddened to hear the news about my dear friend @carrieffisher. Our thoughts are with Carrie, her family and friends. — Harrison Ford ✈️ (@HarrisonFordLA) 25 de diciembre de 2016

Acá otras posturas:

The Force is strong in her: después de sufrir un ataque cardiaco, Carrie Fisher ya se reporta fuera de peligro 💪 pic.twitter.com/y4qZPjpwXY — pictoline (@pictoline) 24 de diciembre de 2016

Llevarse a George Michael fue por puro coraje que no pudo con Carrie Fisher. 'Che 2016 ardido. — Ian (@LobodePapel) 25 de diciembre de 2016

Carrie fisher sufre un infarto...que la fuerza te acompañe leia — ♕gustavo I de rania♕ (@ranadictadora) 24 de diciembre de 2016

Lo único que deseamos esta #Navidad es ver la sonrisa de @carrieffisher cuando vuelva a abrir su @twitter y vea todo el amor de sus fans! pic.twitter.com/02wdQozj72 — Star Wars con Amigos (@StarWarsAmigos) 24 de diciembre de 2016

Que la Fuerza te acompañe, Carrie Fisher... siempre.