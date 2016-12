Foto de Tom Simpson/Flickr

Carrie Fisher, la famosísima actriz que participó en la filmación de varias películas de Star Wars y quien interpretó a la princesa Leia, uno de los personajes más icónicos de la cinematografía mundial, murió la mañana del martes 27 de diciembre, según fuentes oficiales citadas por la revista People.

"Es con un profundo pesar que Billie Lourd confirmó que su amada madre Carrie Fisher murió esta mañana a las 8:55", informó People citando un comunicado oficial emitido por el portavoz de la familia, Simon Halls.

"El mundo la amaba y la echará de menos profundamente", agregó Lourd, de acuerdo con People. "Nuestra familia les agradece sus pensamientos y plegarias".

Fisher, de 60 años, sufrió un evento cardiaco el viernes 23 de diciembre durante un vuelo de Londres a Los Ángeles, según dieron a conocer varios medios ese día. La actriz, como explicó People, fue rápidamente evacuada del avión y trasladada a un hospital cercano, donde fue tratada por un ataque al corazón.

Todavía el domingo, su madre, la actriz Debbie Reynolds, había publicado un mensaje en Twitter asegurando que Fisher se encontraba estable y que si había cambios en su condición, los daría a conocer.

27 El elenco de 'Star Wars' revela secretos sobre 'The Force Awakens' [fotos]

La Princesa Rebelde

Fisher saltó a la fama de manera instantánea cuando interpretó a la princesa Leia en la primera entrega de Star Wars en 1977. La entonces jovensísima actriz no sabía en ese momento que encarnaría a uno de los personajes del cine mundial más icónicos, celebrados y venerados de la historia en todo el mundo.

Tras su aparición en las primeras tres cintas de Star Wars, Fisher desarrolló una larga carrera en Hollywood como actriz, guionista y defensora de los derechos de las mujeres en un mundo, el del cine, dominado por los hombres. Fisher era aguerrida y no tenía pelos en la lengua. Como bien dijo el diario The New York Times al dar la noticia de su muerte, era una damisela que sabía lidiar muy bien con su propia aflicción.

Hace solo unas cuantas semanas, Fisher dio a conocer una noticia que con el tiempo habrá de incrementar su leyenda como Leia: la actriz vivió un apasionado romance con Harrison Ford, quien interpretaba a Han Solo, durante el rodaje de Star Wars.

"Eran Han y Leia durante la semana, y Carrie y Harrison durante el fin de semana", dijo la actriz a la revista People.

Las dos estrellas se relacionaron por primera vez luego de una fiesta de cumpleaños organizada por el director de la película, George Lucas. En aquel entonces Fisher tenía apenas 19 años de edad y Ford tenía 33 años y era el padre casado de dos hijos pequeños. El romance llegó a una conclusión natural cuando el filme terminó su rodaje.

Cuando volvió a interpretar a Leia, el papel que lanzó su carrera, en The Force Awakens, Fisher dijo a la revista People en 2015, "Sabía que algo inmenso iba probablemente a impactar mi vida como consecuencia de esta película y que no había manera de entender qué sería o cómo sería".

Nota del editor: artículo en desarrollo...