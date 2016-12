Foto de Flickr

Apenas se dio a conocer el deceso de la actriz Carrie Fisher a los 60 años, las redes sociales se volcaron a publicar tuits y posts con fotos, frases y palabras de aliento de y hacia la actriz, quien fue mejor conocida por haber interpretado a la princesa Leia en la saga de Star Wars.

Fisher falleció la mañana del martes en Los Angeles, según familiares de la actriz. La "princesa" había sobrevivido a un evento cardíaco que sufrió el viernes pasado durante un vuelo de Londres a Los Angeles, pero permanecía en estado delicado.

No fue sino hasta esta mañana que los familiares hicieron oficial la muerte: "Es con un profundo pesar que Billie Lourd confirmó que su amada madre, Carrie Fisher, murió esta mañana a las 8:55", informó People citando un comunicado oficial emitido por el portavoz de la familia, Simon Halls.

"El mundo la amaba y la echará de menos profundamente", agregó Lourd, de acuerdo con People. "Nuestra familia les agradece sus pensamientos y plegarias".

Como si fuera pólvora, la trágica noticia corrió por todos los rincones, circuitos, cables y red social posible en Internet. Todos, desde famosos hasta usuarios comunes y corrientes, dieron su pesar y compartieron pensamientos hacia Fisher:

Thank you Carrie Fisher for all that you've given us. You'll be missed. pic.twitter.com/q74YkG9KPg — The Academy (@TheAcademy) 27 de diciembre de 2016

Everyone is sharing pictures of Fisher when she was young, but let me show you the Leia that was the most important to me: General Organa pic.twitter.com/xXFETlkZ8Y — Anne Thériault (@anne_theriault) 27 de diciembre de 2016

.@CarriefFisher was a brilliant writer, actor, and friend. She was so much fun. I can't believe she's gone. https://t.co/wpxGvBWA0b — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 27 de diciembre de 2016

No. No. Fuck this shit. Carrie Fisher is a fucking legend and this is bullshit. — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) 27 de diciembre de 2016

Chinga tu madre 2016, en serio 😭😢😢 pic.twitter.com/zOa9xniqRE — Rafa △⃒⃘ (@rafallopz) 27 de diciembre de 2016

No ¿Por qué Carrie Fisher? Mi corazón se rompió. Hasta siempre y que la fuerza la acompañe. 😞😞😞 — Watt Sopapi (@WattSopa) 27 de diciembre de 2016

Universo si te llevas a Trump antes de que acabe el año te perdonaré lo de Carrie Fisher. Confío en ti. — AlbA (@Albaa38) 27 de diciembre de 2016

Mi pequeño homenaje a Carrie Fisher. :'(

Que la fuerza te acompañe! pic.twitter.com/d7GcBXPchG — Iñaki Ortiz (@iortizgascon) 27 de diciembre de 2016

Que la Fuerza te acompañe, Carrie Fisher, siempre.