Jan Thijs

Te voy a ahorrar el trabajo de tener que buscar en Wikipedia en qué serie de novelas fantásticas se basó el equipo de la nueva serie de Amazon Prime Video, Carnival Row. A pesar de que solo empezar a ver los ocho episodios que componen la primera temporada de esta serie me pareciera que tenía una mitología y unas líneas ancestrales más complejas aún que las descritas en A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, Carnival Row se basa "únicamente" en el guión del largometraje no producido de Travis Beacham, A Killing on Carnival Row.

Este drama victoriano fantástico arranca con la típica secuencia de letras sobre la pantalla que sirven para darnos contexto y explicarnos qué ha sucedido. La receta perfecta para perderme como espectadora solo empezar a ver algo. Resumo para que tú no te pierdas también: durante años el hogar de las hadas fue un lugar de mitos y leyendas. Hasta que se produjo una guerra entre diferentes bandos humanos por tratar de controlar el lugar. Los humanos se retiraron finalmente, dejando a las hadas a merced de sus enemigos. Avanza siete años y tenemos una crisis de refugiados, hadas tratando de huir de su hogar y buscar trabajo en The Burgue, una de las ciudades humanas participantes en la pasada guerra. Las hadas y otras criaturas no humanas, como los faunos, se ven relegadas a vivir en Carnival Row. Y sí, no son precisamente acogidas con amabilidad y calidez por parte de los humanos.

Orlando Bloom se quita la peluca rubio-platino de Legolas (una verdadera pena) y en esta ocasión interpreta al nada mítico inspector Rycroft Philostrate. Tranquilo, puedes llamarle simplemente Philo. Es un exsoldado de la guerra de hace siete años y alguien que no ha podido olvidar a su amante: la hada Vignette Stonemoss. La exmodelo convertida en actriz Cara Delevingne (Paper Towns, Valerian and the City of a Thousand Planets) interpreta a la alada y heroica Vignette. Ella cree que Philo está muerto (no te estoy arruinando nada que no hayamos podido ver en el tráiler) y, cuando se entera de que en realidad no lo está, ambos tendrán que lidiar con mucho drama amoroso no resuelto. Y mucha tensión sexual.

Jan Thijs

El resto del reparto de la serie está compuesto de nombres de la categoría de Indira Varma (Game of Thrones) o Jared Harris (Chernobyl), además de incluir algunos actores más noveles como David Gyasi en el papel de un fauno sorprendentemente rico pero con problemas para ser aceptado en la privilegiada sociedad de The Burgue o Maeve Dermody como la dueña viuda de la pensión donde vive Philo (y con la que él tiene una relación con la que los creadores de Carnival Row nos quieren dejar claro que lo de las escenas de sexo explícitas y la desnudez no son exclusivas de cierta serie de época con ingredientes fantásticos y mucho éxito).

Personalmente creo que Carnival Row podría haberse visto beneficiada por un binomio protagonista con más carisma que el formado por Bloom-Delevingne. Pero ese no es el único problema de esta serie de presupuesto no precisamente modesto.

La premisa de Carnival Row ni siquiera termina con todo lo que ya te he explicado sobre ella. Philo tiene que investigar además una serie de asesinatos brutales provocados por un ser misterioso. La lucha política en The Burgue es encarnizada. Y Vignette trata de encajar como puede en la ciudad.

¿Has estado atento? Por el momento llevamos: historia de época, criaturas mitológicas, crítica al colonialismo, metáfora sobre la crisis humanitaria que vivimos en Europa y Estados Unidos por las oleadas de refugiados, historia de amor, investigación criminal con tintes de misterio paranormal, historia de superación personal. Y me estoy dejando cosas.

Tengo que contarte que hasta el momento solo he visto cinco de los ocho episodios que Amazon puso a mi disposición para escribir esta crítica. Así que no descarto que la serie se encuentre a sí misma a medida que algunas de las muchas líneas narrativas abiertas se vayan cerrando o que algunos de los muchos personajes que apenas tienen unas pocas escenas vayan pudiendo desarrollarse. También que la serie gana a medida que te vas dejando seducir por este mundo hermoso y donde el aleteo de las hadas tiene un sonido casi musical. Son muchos los términos mitológicos que los creadores de Carnival Row quieren que aprendas de entrada, como los nombres despectivos que los humanos usan en contra de hadas (pix) y faunos (puck) y que hacen que seguir Carnival Row al principio sea más complicado aún que recordar los lemas de las casas de Game of Thrones. Hace falta tiempo para entender por completo este mundo complejo.

"Magia es vuestra palabra para todas las cosas que tú y los tuyos todavía no habéis descubierto", advierte a Philo uno de los muchos personajes no humanos de la serie. Dejemos pues que Carnival Row nos enseñe un poco más sobre las muchas connotaciones y manifestaciones de la palabra magia.

La primera temporada de Carnival Row se estrena en Amazon Prime Video este 30 de agosto. La serie fue renovada para una segunda temporada un mes antes de su estreno en la plataforma. Carnival Row está cocreada y producida por Beacham y René Echevarria (Terra Nova). Marc Guggenheim (Arrow) produce y es el showrunner. Guillermo del Toro había sido uno de los productores ejecutivos asociados al proyecto cuando Amazon adquirió los derechos de esta historia en 2015, pero ya no está vinculado con ella.