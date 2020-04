Carne cultivada a base de andamios de soya sabe y huele a carne de res

Getty

Los humanos están obsesionados con la carne falsa. 2019 fue un año bastante importante para el mundo de la carne de imitación, ya que Impossible Foods se asoció con el gigante de la comida rápida Burger King y Beyond Meat para presentar una nueva hamburguesa y hacerla pública. La promesa de las carnes alternativas es un futuro en el que los animales no se crían para llenar nuestros estómagos y mientras compañías como Impossible Foods and Beyond Meat buscan sustitutos de la carne a base de plantas para resolver ese enigma ético, los científicos están trabajando arduamente para cultivar carne en un laboratorio –a partir de solo unas cuantas células.

En un nuevo estudio, publicado en Nature Food a fines de marzo, un grupo de investigadores en Israel detallan la creación de una especie de "andamio 3D" tallado en proteína de soya texturizada, un subproducto comestible de la producción de aceite de soya. Su creación actúa como un esqueleto para que las células bovinas crezcan, creando tejido muscular similar a la carne de res que cuando se fríe o se hornea tenía "un sabor carnoso agradable" y replicaba adecuadamente la textura de la carne.

El proceso de desarrollo de la carne cultivada en laboratorio es marcadamente diferente al utilizado por Impossible Foods y Beyond Meat. Esos fabricantes de alternativas de carne desarrollan sus productos utilizando proteínas de soya y papa. Se han ganado muchos elogios por construir una oferta basada en plantas que todavía sabe a carne real, aunque estructuralmente no se parece mucho a la carne.

La carne cultivada es un poco diferente: su objetivo es crear carne a nivel molecular. Los científicos creen que es posible convencer a las células de las vacas o los pollos para que se conviertan en tejidos musculares particulares, pero para moldearlas en una aproximación física y en tercera dimensión de un corte de carne, se necesita un andamio.

Y aquí es donde entra la proteína de soya texturizada. El material comestible es poroso, como una esponja, que le da a las células espacio para adherirse y crecer y también se puede moldear en el laboratorio fácilmente. El equipo de investigación agregó una mezcla de células musculares de vaca conocidas como "células satélite", y luego las cultivó con una mezcla de factores para estimular su crecimiento y maduración. La comparación de su carne cultivada en laboratorio con solo el andamio de proteína de soya mostró que el equipo había reproducido algunos de los atributos físicos de la carne real.

Las carnes a base de células aún están muy lejos de la producción en masa y no tienen la escalabilidad actual que pueden ofrecer Impossible Foods o Beyond Meat. Además, su fabricación es costosa y necesitas un laboratorio para hacerlo. El desarrollo de un andamio confiable que produzca el mismo sabor y permita una fabricación más barata y de mayor rendimiento será solo el primer paso para llevar al mercado las carnes a base de células.

Lo siguiente será conseguir que nos la comamos.