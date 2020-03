Carmen Sandiego: Una película interactiva que divertirá a los más pequeños

Netflix

Concebida para el público infantil, Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal es la nueva película interactiva de Netflix que permite a los espectadores decidir el curso de la historia. La plataforma de streaming estrenó el martes, 10 de marzo de 2020, este filme de apenas 31 minutos de duración que funciona como un spinoff de la serie animada Carmen Sandiego, lanzada en 2019.

La película plantea al espectador 13 preguntas en distintos momentos del filme. El usuario debe escoger entre dos opciones, lo que cambiará el curso de la historia. Son preguntas con dilemas sencillos, como decidir si Carmen debe escabullirse en un edificio por la planta baja o por la azotea, o si Carmen abandonar la escena de un robo o enfrentar a los guardias.

Son opciones básicas y, en algunos casos, algo engañosas, pues hay preguntas en las que no importa la opción que escojas, terminarás llegando de todas maneras a la situación que evitaste en el principio. Netflix revela que Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal dispone de ocho finales diferentes, por lo que el aspecto interactivo de la película le otorga un atractivo e interés que quizás no tendría al ser un filme convencional.

Basada en los videojuegos educativos Where in the World is Carmen Sandiego? (1985), la película mantiene los elementos que identifican a esta franquicia: la protagonista debe robar artefactos valiosos en distintos lugares del mundo, de los que se ofrece información histórica.

Tal como indica la sinopsis de Netflix, el filme es "una aventura interactiva, [en la que] Carmen se ve obligada a cumplir las órdenes de V.I.L.E. cuando capturan a Zack y a Ivy durante un atraco. Si no tiene éxito, los reprogramarán y convertirán en agentes de V.I.L.E.".

Sin las complejidades de Black Mirror: Bandersnatch (2018), la interesante película interactiva de la serie Black Mirror, el filme Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal mantiene aspectos interesantes del mundo de los videojuegos.

Por ejemplo, en una escena Carmen tiene la opción de engañar a Julia, una agente de la organización A.C.M.E.; si tomas esa vía, aparece en pantalla un texto que dice "Julia recordará esto". Así pasa en varias ocasiones a lo largo del filme, por lo que algunas opciones elegidas tienen consecuencia.

Con las voces de Gina Rodríguez como Carmen Sandiego y de Finn Wolfhard como su mano derecha Player, esta nueva película interactiva de Netflix funciona como propuesta entretenida para niños y puede generar interés en proyectos que, de otra manera, lucirían como convencionales.

Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal está disponible en Netflix a partir del 10 de marzo de 2020.