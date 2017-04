Carmen Sandiego será ahora una serie animada en Netflix

Agrandar Imagen FOX

La nostalgia por los años 80 sigue en alza en Netflix. En octubre se estrena la segunda temporada de Stranger Things, con su trama ambientada en 1984.

Y ahora se anuncia que el servicio de streaming adaptará Where in the World is Carmen Sandiego, un popular juego educativo de los años 80 y 90, a una serie animada con la voz protagonista de la actriz Gina Rodríguez (Jane the Virgin).

Carmen Sandiego es un personaje de ficción, ataviado siempre con un sombrero y un impermeable de color rojo, que dirige la organización V.I.L.E., dedicada al robo de artefactos en todo el mundo.

En el juego, los usuarios asumen la identidad de funcionarios de la Agencia de Detectives ACME, cuyo objetivo es detener a Carmen Sandiego.

La propia Gina Rodríguez publicó en Twitter un críptico mensaje con el título del videojuego y la página Web The Tracking Board confirmó que la actriz de Jane the Virgin daría voz a la ficticia ladrona internacional.

Where in the World is Carmen Sandiego? — Gina Rodriguez (@HereIsGina) 16 de abril de 2017

Introducido en 1985 por la empresa Brøderbund Software, Where in the World is Carmen Sandiego es un videojuego cuyo propósito principal es enseñar geografía y habilidades para encontrar referencias en un mapa.

Es un título con más de 26 versiones en el mercado, la mayoría para jugar en computadora, aunque también se fabricó como juego de mesa y contó con tres versiones televisivas (dos como juego de concursos y una como serie animada en 1994).

En la primera versión animada del personaje -- transmitida entre 1994 y 1999 -- la voz de Carmen Sandiego fue aportada por la actriz Rita Moreno (ganadora del premio Oscar en 1962 por West Side Story).

Con una carrera corta pero estelar -- ganó el Golden Globe a mejor actriz televisiva de comedia en 2015 por Jane the Virgin --, Gina Rodríguez ha incursionado recientemente en el cine de animación, pues aportó su voz en dos películas de dibujos animados de 2017: Ferdinand y The Star.

Según The Tracking Board, Netflix ordenó 20 episodios de Where in the World is Carmen Sandiego, con la idea de que la serie combine el aspecto educativo con el entretenimiento.

