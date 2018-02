Tyler Lizenby/CNET

Imagina esta situación: echa unos cuantos granos de arroz en la olla arrocera, vierte la cantidad precisa de agua, colócala en la encimera de la cocina y comienza a tocar tu teléfono. Se enciende una luz. La olla de arroz burbujea.

Esto es lo diferente de esta vez en comparación con las otras veces que has hecho arroz: no has enchufado la olla a una toma de corriente.

Este tipo de magia negra culinaria es la visión del Wireless Power Consortium (WPC) para un cargador inalámbrico de alta potencia hecho específicamente para electrodomésticos de cocina. Lo vimos por primera vez en la feria CES en enero, y se supone que suministrará hasta 2,400 vatios de potencia a través de carga inductiva integrada en la encimera de la cocina o debajo de ella.

World Power Consortium

Si esto te suena familiar, es porque WPC es la organización detrás de la carga inalámbrica Qi, el protocolo compatible con teléfonos de Samsung, Apple y LG. Mientras que la carga inalámbrica ha estado disponible para los teléfonos durante años, las empresas quieren llevar la tecnología más allá del teléfono, utilizando la carga inalámbrica para encender las computadoras portátiles, bandas de fitness y sí, incluso los aparatos de cocina.

Aunque estamos viendo un empuje en el espacio de carga inalámbrica para los transmisores que recargarán tus dispositivos a través del aire (energía inalámbrica a distancias de 15, 30 y hasta 80 pies), el Consorcio de Energía Inalámbrica cree que su carga magnética inductiva, que sólo funciona a una distancia de unos pocos milímetros, proporcionará el aumento de energía más fuerte y seguro a un dispositivo.

"Hay una gran diferencia entre poder pasar de un prototipo a ser comercialmente viable, seguro, confiable, eficiente en energía", me dijo Paul Golden, vicepresidente de desarrollo de mercado de WPC, cuando visitó CNET en diciembre pasado.

De hecho, ese mismo mes, la FCC autorizó dos productos que suministran energía por aire: PowerSpot de Powercast y WattUp de Energous, para un uso seguro dentro de sus pautas. Ambos productos planean recargar dispositivos a distancia.

Pero la carga inductiva de alta potencia del WPC no debe confundirse con el estándar Qi o con la carga de tu teléfono o computadora portátil. Una diferencia principal, además de la pura potencia que arrojará el nuevo estándar, es que el dispositivo de carga inalámbrica podrá comunicarse con los dispositivos para modular los suministros de energía según sea necesario.

World Power Consortium

Digamos, por ejemplo, que quieres cocinar y servir un guiso en exactamente tres horas. Los cargadores inductivos de futuro de WPC pueden convertir la mesa fría en una estufa, al igual que una estufa de inducción común. Luego, va un paso más allá para comunicarse con el electrodoméstico y ajustar automáticamente el calor, lo que mantiene el tiempo de cocción en buen estado.

Después de tres horas, el cargador inductivo que usa el nuevo estándar de WPC también podría apagar el calor sin levantar un dedo.

El Wireless Power Consortium espera poder hacer disponible este nuevo estándar para finales de 2018. Después de eso, los fabricantes de electrodomésticos podrán comenzar a diseñar y fabricar sus ollas y sartenes compatibles.

Además de tener en mente los dispositivos, WPC está trabajando en un nuevo estándar separado para cargar herramientas eléctricas, drones y robots a 200 vatios. A diferencia del estándar para dispositivos, este segundo protocolo no se comunicaría directamente con herramientas inteligentes.