Cardi B desaparece de Instagram tras ganar el Grammy

Fue la noticia de la noche; subió videos de la premiación y luego... desapareció.

La rapera Cardi B, que se llevó el premio a Mejor Álbum de Rap con la producción Invasion of Privacy, borró el contenido de su cuenta de Instagram y tiene a los fanáticos preguntándose por qué.

Una pista podría encontrarse en el video que subió para defenderse por los comentarios en redes sociales y de analistas que consideran que no merecía el premio.

A continuación, una traducción del mensaje de la cantante. (Advertencia: el lenguaje puede ser ofensivo para muchas personas).

"Como sea he visto mucha mierda hoy y vi mucha mierda anoche... trabajé duro para mi maldito álbum. Me acuerdo del año pasado cuando no gané por Bodak Yello y todos estaban 'Cardi fue rechazada' ¿ahora ese es un maldito problema? Me encerré en el estudio por tres meses... a veces no fui a mi casa a dormir por cuatros días, embarazada... mientras todos me criticaban 'Tú no lo puedes hacer'".

La artista de 26 años borró el video al igual que todas sus publicaciones, pero un fanático lo guardó y lo subió a Twitter, como podemos ver a continuación:

Cardi B reveals that she does not support BET’s aim at Nicki Minaj and defends herself from haters discrediting her #GRAMMYs win. pic.twitter.com/ZA1nKoiuUO — Music News Facts (@musicnewsfact) February 11, 2019

Cardi B tenía 40.7 millones de seguidores y 575 mensajes en Instagram, antes de desaparecer –aunque no es la primera vez que decide dejar esta red social. En mayo de 2018, debido a que fue criticada por el lenguaje que usaba, escribió: "Soy del barrio. Hablo como hablo, soy como soy. No elegí ser famosa, la gente me eligió a mí". Luego lo borró y abandonó Instagram momentáneamente.