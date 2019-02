Lady Gaga tuitea en apoyo a la rapera Cardi B

Cardi B vivió su noche ideal en los Grammy, subió videos de la premiación y luego... desapareció.

La rapera, que se llevó el premio a Mejor Álbum de Rap con la producción Invasion of Privacy, borró el contenido de su cuenta de Instagram después de ser criticada. Para algunos usuarios, otros artistas debían haber obtenido el galardón.

Si embargo, Cardi B sigue activa en Twitter y fue en esta red social donde recibió el apoyo de Lady Gaga, quien también obtuvo un gramófono el domingo por la canción Shallow.

"Resulta muy duro ser mujer en esta industria. Qué hace falta, cuánto tenemos que esforzarnos para superar este tipo de faltas de respeto, solo para crear arte. Te quiero Cardi. Te mereces esos premios. Vamos a celebrar su lucha, elevarla y honrarla. Es muy valiente", escribió Gaga en Twitter junto a una fotografía de ambas tomada el pasado domingo en el Staples Center de Los Ángeles. A continuación podemos ver el tuit:

It is so hard to be a woman in this industry. What it takes, how hard we work through the disrespectful challenges, just to make art. I love you Cardi. You deserve your awards. Let’s celebrate her fight. Lift her up & honor her. She is brave. pic.twitter.com/lunY27vn3E — Lady Gaga (@ladygaga) February 13, 2019

Antes de desaparecer de Instagram, Cardi B subió un video que luego borró. A continuación, una traducción del mensaje de la cantante. (Advertencia: el lenguaje puede ser ofensivo para algunas personas).

"Como sea he visto mucha mierda hoy y vi mucha mierda anoche... trabajé duro para mi maldito álbum. Me acuerdo del año pasado cuando no gané por Bodak Yello y todos estaban 'Cardi fue rechazada' ¿ahora ese es un maldito problema? Me encerré en el estudio por tres meses... a veces no fui a mi casa a dormir por cuatros días, embarazada... mientras todos me criticaban 'Tú no lo puedes hacer'".

La artista de 26 años borró el video al igual que todas sus publicaciones, pero un fanático lo guardó y lo subió a Twitter, como podemos ver a continuación:

Cardi B reveals that she does not support BET’s aim at Nicki Minaj and defends herself from haters discrediting her #GRAMMYs win. pic.twitter.com/ZA1nKoiuUO — Music News Facts (@musicnewsfact) February 11, 2019

Cardi B tenía 40.7 millones de seguidores y 575 mensajes en Instagram, antes de desaparecer –aunque no es la primera vez que decide dejar esta red social. En mayo de 2018, debido a que fue criticada por el lenguaje que usaba, escribió: "Soy del barrio. Hablo como hablo, soy como soy. No elegí ser famosa, la gente me eligió a mí". Luego lo borró y abandonó Instagram momentáneamente.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 13 de febrero para agregar el comentario de Lady Gaga.