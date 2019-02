Con el Mi Mix 3 5G, Xiaomi se apunta a a lista de celulares 5G que se lanzarán en los próximos meses, tal y como ya lo han hecho empresas Samsung (con el Galaxy S10 5G), LG (con el rumorado V50 ThinQ), Oppo y Huawei.

El Xiaomi Mi Mix 3 5G fue presentado este domingo durante MWC 2019 en Barcelona como el primer celular de la empresa china con la nueva conectividad 5G, la próxima generación de redes celulares que prometen mejores velocidades y el despliegue de nuevas funciones (entre ellas relacionadas a la realidad aumentada).

La empresa lanzó en noviembre el Xiaomi Mi Mix 3 como su nuevo teléfono insignia que integró prácticamente solo pantalla en la parte frontal y un mecanismo que permite deslizar la pantalla para tener acceso a las cámaras frontales.

La experiencia de este mecanismo fue ejemplar y su diseño excelente, pero esto también significó que no era posible hacerlo resistente la agua y se sentía un poco inestable en la parte superior.

El Xiaomi Mi Mix 3 5G es una variante de este celular que no cambiar por completo a ese celular, sino que lo usa como base para mejorar un poco sus especificaciones y para integrar las antenas y componentes necesarios para ofrecer compatibilidad 5G.

La principal novedad es sin duda la integración del procesador Snapdragon 855 que integra también el modem Snapdragon X50, ofreciendo velocidades hasta más de 2Gbps.

Por ahora no se espera que Xiaomi llegue a Estados Unidos, pero la empresa tuvo un gran éxito el año pasado para regresar a la quinta posición de las empresas que más vende celulares en el mundo, según Gartner.

Además, Xiaomi está ubicado también en la posición en la primera posición de tecnología de vestir en el mundo y en mercado abierto se ha ubicado en la posición número uno de celulares vendidos en España, según la empresa.. Además, la Xiaomi Mi Scooter también es considerada una de las scooter eléctricas más populares, sino la más popular para el transporte de las personas.

Xiaomi está enfocado principalmente en Asia, pero en año recientes se ha expandido a España, Francia, México y Colombia. Inclusive, su llegada a Estados Unidos se ha esperado por varios años, pero aún no hay una fecha específica y ha perdido su momentum, principalmente después de la gran cantidad de problemas que ha tenido Huawei en este país.

El Xiaomi Mi Mix 3 5G llega tan solo unos días después de que la empresa presentó oficialmente el Xiaomi Mi 9, su otra línea de teléfonos insignia.

El Xiaomi Mix 3 5G estará disponible en mayo en algunos mercados. Xiaomi confirmo que estará llegando a Orange, Telefónica, Sunrise, Vodafone, 3 y TIM, entre otros.

El precio del Mi Mix 3 5G será de 599 euros (cerca de US$680), un excelente precio para un celular 5G con estas características. El Mi Mix 3G 5G estará disponible en color negro y azul.

Esta noticia está en desarrollo...

