El Xiaomi Mi 9 es el nuevo teléfono insignia de la empresa china que llega con una actualización de especificaciones y un diseño más refinado.

El celular se presentó el 20 de febrero, justo en el mismo día del Samsung Galaxy S10 y no cabe duda que fue para intentar robarle un poco de atención la gigante sudcoreana.

Sin embargo, luego Xiaomi también volvió a presentar el Mi Mix durante su conferencia en MWC 2019 en Barcelona, aprovechando que también lanzó el esperado Mi Mix 3 5G.

El Xiaomi Mi 9 llega en versión regular y en una versión especial llamada Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, la cual trae de vuelta la parte trasera transparente.

Sin importar la versión que escojas, el teléfono viene con un procesador Snapdragon 855, parte trasera de vidrio (Gorilla Glass 5) y una pantalla AMOLED (de Samsung) de 6.39 pulgadas con biseles más pequeños que antes y una ceja tipo gota -- en vez de una gran ceja como la de los iPhone (que tienen Gorilla Glass 6).

Aunque el mayor atractivo llega en la versión Mi 9 Transparent Edition que tiene esa interesante parte transparente, los otros modelos cuentan con una parte trasera con un terminado en gradiente que refleja múltiples colores según como la luz lo ilumina; sin duda, se ven espectaculares.

La versión base tiene 6GB de RAM con 64GB de almacenamiento. Pero mientras que la versión regular se puede comprar con 8GB de RAM, la versión transparente trae 12GB de RAM (y 256GB de almacenamiento).

El Xiaomi Mi 9 también trae un mejorado lector de huellas óptico en pantalla, como el que se espera en los Galaxy S10. El lector de huellas óptico promete ser más preciso, eficiente y versátil que los capacitivos que hemos visto hasta ahora.

Uno de los énfasis más importantes del Xiaomi Mi 9 está en sus cámaras traseras. El Mi 9 integra tres cámaras, una de 48 megapixeles, una de 16 megapixeles y una de 12 megapixeles.

La cámara de 48 megapixeles es la principal y tiene una apertura de f/1.8. De manera predetermina captura las fotos en 12 megapixeles. Sin embargo, si hay suficiente luz o las condiciones son las indicadas, el Mi 9 puede capturar fotos en resolución de 48 megapixeles.

La cámara de 16 megapixeles es una gran angular con apertura de f/2.2 y un ángulo visual de 117 grados, la cual permite capturar más espacio desde la misma distancia.

La tercera cámara trasera consta de un lente telefoto de 12 megapixeles con apertura de f/2.2 que permite hacer zoom óptico 2X para lograr capturar más detalle al hacer zoom. Los lentes de las tres cámaras están protegidos con zafiro y encuentras también un láser de enfoque automático.

Las cámaras tiene también inteligencia artificial que prometen ayudar a tomar mejores fotos, inclusive en situaciones con muy poca luz.

Por otra parte, el Xiaomi Mi 9 es compatible con carga inalámbrica, trae un modo de lectura mejorado y trae un modo llamado Game Turbo que permite utilizar mejor los recursos del celular para ofrecer una mejor experiencia en videojuegos.

El Xiaomi Mi 9 estará disponible pronto con un precio inicial de 3,299 yuanes, o cerca de US$490. En Europa, el precio del Mi 9 es de 449 euros por la versión básica de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento y 499 por la versión con 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento.

Por el momento, la versión con 12GB de RAM estará disponible solo en China.

