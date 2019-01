Estos relojes de Withings parecen tontos o analógicos pero son inteligentes

Angela Lang/CNET

Withings ha lanzado en CES 2019 dos relojes inteligentes que he tenido que probarme para confirmar que no son tan tontos o "analógicos" como parecen. Se trata de los Move y Move ECG que literalmente me recordaron a los relojes Swatch de toda la vida, pero que internamente incluyen la tecnología de los smartwatch más modernos.

El reloj Move es el más barato, con un precio de US$69.95. Es capaz de contabilizar automáticamente tus pasos, cuando sales a correr, a nadar o a hacer bicicleta, aunque eso sí, no podrás contabilizar tus ejercicios en el gimnasio, algo que no me ha encantado tanto, por lo cual me parece que este reloj es más bien para personas que quieren tener datos de su actividad diaria, pero no están tan enfocados en el deporte.

Por otro lado, tenemos al Move EGC, que como su nombre lo dice puede hacerte un electrocardiograma tan solo con tocar la esfera del reloj. Internamente tiene una pequeña agujita que contabiliza 20 segundos, el tiempo que debes colocar tus dedos en este borde para poder decirte cómo está el ritmo de tu corazón.

Este reloj aún no ha obtenido la aprobación de la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, aunque la compañía espera obtenerla en los próximos meses, probablemente durante el segundo trimestre de 2019. Esto le permitirá decir con mayor certeza si podrías estar sufriendo de fibrilación auricular.

Angela Lang/CNET

El Move ECG es la evolución del Withings Steel que ha estado disponible desde hace algún tiempo, aunque desde luego no tiene su pantalla o su sensor de frecuencia cardíaca.

Ambos relojes son resistentes al agua hasta 50 metros y tienen batería de hasta 18 meses, cuando se agota puedes reemplazarla como en un reloj analógico cualquiera. El reloj envía toda la información mediante Bluetooth a un app instalado en un celular iOS o Android y también es capaz de conectarse con Apple Health y Google Fit.

Precio y disponibilidad

El reloj Move cuesta US$69.95 y estará disponible en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que el Move ECG estará disponible en el segundo trimestre del año a un precio de US$129.95.

Lee aquí toda nuestra cobertura de la feria de tecnología CES 2019 en Las Vegas.