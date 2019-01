Vuzix Blade: Unas gafas inteligentes que cuestan US$999

Se prometió en CES 2018 que las gafas Vuzix Blade harían su aparición. Las Vuzix Blade son unas gafas inteligentes conectadas a Alexa, que pude probar en ese entonces, y eran como una especie de Google Glass actualizadas que prometían una pantalla más grande y distintos modos de asistente virtual. Vuzix Blade es ahora el primer producto que he podido probar en 2019. Y, hasta el momento, de lo que me he podido dar cuenta es que las gafas inteligentes están aquí para quedarse, pero el que sean útiles ya es otra cuestión.

Primero que todo, estas gafas de US$999 no están diseñadas para ti, el consumidor común y corriente. Vuzix asegura que las gafas están dirigidas para empresas y quienes necesitan de ayuda en manos libres. Esta ha sido la promesa de gafas inteligentes anteriores y dispositivos parecidos a las Google Glass. Vuzix ya está enfocada, principalmente, en el uso empresarial para este tipo de dispositivos, como las gafas que la empresa hizo con Toshiba y que pude probar brevemente el año pasado.

Las Blade tienen un aspecto parecido a unos anteojos comunes y corrientes.

Tenía puestos lentes de contacto cuando me puse las Vuzix Blade. Las recargué y las sincronicé con mi iPhone.

Las Blade también funcionan con lentes de receta, pero no la he usado aún con lentes graduados. Estos lentes pueden hacer que las Blade sirvan como gafas comunes y corrientes, pero por un precio adicional. Las Blade funcionan casi, casi sobre mis gafas, pero no están diseñadas para funcionar bien de esa manera (tuve que ajustar la posición de la pantalla que se muestra frente a mis ojos).

Las gafas funcionan como un accesorio para el teléfono, como un reloj inteligente. Las sincronicé con mi iPhone y usé el app de Vuzix para configurar el sistema y conectarlas a Bluetooth y Wi-Fi. La conexión Bluetooth de las Blade fallaba bastante durante mis pruebas iniciales. Pero una vez conectadas, podían mostrar notificaciones de mi teléfonos (quienes tienen teléfonos Android pueden incluso hacer respuestas rápidas de sus mensajes), las gafas pueden funcionar como un control remoto para la música y tomar fotos o video. Las Blade tienen una pequeña luz LED que se enciende para notificar que estás captando fotos o video de la gente.

Las Blade hacen flotar su pantalla en el lente derecho de las gafas empleando guías de ondas. El área sobre el cual se proyecta la imagen tiene una cuadrado verde iridiscente grabado en el lente. Las imágenes se ven más grandes y claros de lo que esperaba. El texto flota y se puede leer fácilmente en condiciones normales de luz, y los juegos y apps con gráficas se muestran con claridad. Sin embargo, todo esto se ve con esa transparencia fantasmagórica de las imágenes que se ven con las gafas inteligentes o de realidad aumentada.

Sarah Tew/CNET

¿Qué puedes hacer con las Vuzix Blade?

Esta es la pregunta del millón. La respuesta (al menos por ahora) es: no mucho. Las Vuzix Blade tienen apps, algunos juegos emplean el giroscopio integrado para que al girar la cabeza puedas mover un tanque de guerra o cazar un dinosaurio. La sensibilidad al movimiento de la cabeza de las Vuzix Blade no está perfectamente sincronizada, lo que me causó náuseas.

Un app de karaoke con tres canciones precargadas me hizo cantar "The Girl From Ipanema", lo que me pareció un tanto absurdo. Pero, además de ser una gafas inteligentes para karaoke que cuestan cerca de US$1,000, la pantalla que es fácil de leer sugiere que las gafas se pueden emplear para otros usos de asistencia, como subtitulado. Las gafas inteligentes de Epson ya se han usado para añadir subtítulos para sordos cuando están viendo obras de teatro. Puedo imaginar que las Vuzix Blade se usen de una manera similar. También apunta a un futuro en el que las gafas inteligentes de asistencia puedan ser fáciles de usar, como un dispositivo que se sincroniza al teléfono, como un reloj inteligente.

Sarah Tew/CNET

Sin embargo, las Blade deben mejorar su conexión y sincronización, y ser más fáciles de usar. El app Alexa de Amazon muestra resultados de búsquedas y reproduce audio una vez sincronizadas las gafas con auriculares Bluetooth (las Blade no tienen bocinas integradas ni una entrada tradicional para audífonos). Gafas inteligentes conectadas a asistentes virtuales podrían hacer lo mismo en el futuro. Amazon ha permitido que las gafas inteligentes y los wearables se conecten fácilmente a Alexa y las Blade podrían ser las primeras gafas con conexión a Alexa. Pero el app aún no está disponible para prueba.

Lo que es claro es que la gran desventaja de las Blade es la navegación. Tienes que darle un toque y deslizar sobre la pata de las gafas, similar a como se hacía con las Google Glass. Funciona, pero cansa. Estas gafas inteligentes no han podido dominar el proceso del control fácil. Y este factor, más allá del precio, podría ser la perdición de estas gafas.

