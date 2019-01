Este secador de cabello sin cable promete secar tu pelo desde dentro

Volo Beauty

El secador de cabello Volo Go de la startup Volo Beauty dice que puede secar tu pelo "de adentro para afuera" gracias a su tecnología de calor radiante infrarrojo.

El secador está potenciado por baterías a través de una batería ión litio, por lo que no te tienes que preocupar de cables. Me gusta mucho el concepto de secadores sin cables, pero su duración de batería es de solo 14 minutos. Por ello, dependiendo de cuánto te lleve secarte el pelo, el Volo Go quizá no sea ideal. Volo Beauty dice que el Volo Go funciona más rápido que el secador de pelo regular.

El Volo Go está disponible en Kickstarter desde ya y se espera que se empiece a enviar a mediados de 2019.

