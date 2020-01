Samsung

El Samsung The Frame, el televisor que cuando está apagado funciona como una obra de arte, se estrena en CES 2020 en su tamaño más grande y pequeño hasta el momento.

The Frame (2020) ahora se podrá comprar en tamaños de 75 y 32 pulgadas, utilizando la tecnología QLED 4K UHD de otros televisores de alta gama de Samsung. Además, The Frame (2020) tiene doble panel trasero de LED para ofrecer más detalle en las imágenes, mientras que también se puede adaptar a la luz ambiental con sensores mejorados ubicados en la parte inferior.

Los modelos del año pasado han estado disponibles en tamaños de 43, 49, 55 y 65 pulgadas con un precio inicial de US$1,299 en el tamaño más pequeño y hasta US$1,799 en el tamaño más grande.

Samsung no ha anunciado los precios de los televisores The Frame (2020) de 32 o 75 pulgadas, pero se espera que sean un poco más baratos y un poco más caros respectivamente que los precios de los modelos anteriores.

En The Frame (2020), Samsung trae ahora marcos en color beige y burdeos, al igual que con una montura que elimina prácticamente por completo el espacio entre el televisor y la pared (No-Gap Wall Mount).

Además, esta generación de 2020 de The Frame también incluye la conexión de un solo cable (One Invisible Connection) que permite que las fuentes de contenido no tengan que conectarse directamente en la parte trasera del televisor, sino en la caja a la que está conectado el cable "invisible".

En modo de obra de arte, The Frame (2020) cuenta con la función Art Mode 3.0 de autoselección que ofrece recomendaciones basadas en tus gustos, elegidas entre las más de 1,200 obras de arte que tiene disponibles (a través de la suscripción) en la Samsung Art Store.

La empresa también presentó durante CES 2020 el 5 de enero los televisores Samsung QLED Q940TS que prácticamente no tienen marco, el televisor MicroLED (2020) con más opciones y The Sero TV que puede girar para reproducir contenido horizontal o verticalmente, al igual que el Galaxy S10 Lite y el Galaxy Note 10 Lite.

