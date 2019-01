Square Off es un juego de ajedrez robótico un toque de magia de Harry Potter

Infivention

Con la ayuda de la robótica, imanes e inteligencia artificial, la empresa india Infivention ha creado Square Off, un juego de ajedrez físico diseñado para jugarse en Internet. Y, por lo que he visto hasta ahora, es mágico.

A primera vista, Square Off se ve como cualquier juego de ajedrez, aunque un poco más grueso. Ese grosor alberga baterías recargables, un procesador, Bluetooth y brazos robóticos con imanes.

Debes presionar un botón que se encuentra en el costado para iniciar un juego. Para mover una pieza, tienes que hacerla tocar el cuadrado donde se encuentra y el cuadrado donde quieres que vaya. Un sonido confirmará que has hecho esta movida.

Infivention

Y es en este punto donde las cosas se tornan mágicas. Cuando tu oponente en línea mueve una pieza en su tabla, la movida es reflejada en las piezas de ajedrez que se mueven en tu tabla por sí solas. Tiene un aire del Wizards Chess de Harry Potter.

Square Off se conecta a tu teléfono a través de Bluetooth. Puedes jugar con cualquiera que tenga el app Square Off, o con cualquiera que tenga su propia tabla de Square Off.

Puedes jugar hasta contra la tabla misma, que tiene 20 niveles distintos de competencia. Si quieres desarrollar más tus habilidades en el ajedrez, puedes ver tus movidas en juegos pasados a través del app.

Square Off cuesta US$369 y US$445 por la tabla más grande que se convierte en un set Grand Kingdom.

