SelfieType: Este teclado invisible de Samsung quizá no llegue al Galaxy S11

Samsung

En caso de que la enorme pantalla del Galaxy Note 10 Plus no genere suficiente espacio para teclear, Samsung planea sacar un teclado invisible que rastrea tus dedos a través de la cámara frontal de tu teléfono o tableta. El teclado, llamado "SelfieType", emplea la inteligencia artificial para "ver tus dedos a medida que teclees sobre una mesa en frente de tu teléfono". La inteligencia artificial "analiza los movimientos de tus dedos detectados por la cámara frontal del teléfonos, y los convierte en registros del teclado QWERTY", según dice el sitio Web de Samsung. SelfieType no requiere de hardware adicional, según la empresa, y se puede adaptar a distintos dispositivos móviles que van desde teléfonos, tabletas hasta laptops.

Sin embargo, no tengas esperanzas de ver teclados invisibles y mágicos ya. Los teclados virtuales han hecho su aparición desde antes (emplean proyección láser), pero nunca se han popularizado ya que no son muy confiables para trabajar de forma veloz. Debido a que este concepto del SelfieType no parece proyectar ninguna especie de teclado en frente del teléfono, no está claro cómo sabrás qué tecla estás tocando.

El teclado está en exhibición en la ferie CES 2020, en Las Vegas como parte del proyecto C-Lab de Samsung. No se sabe si el SelfieType verá algún día la luz del sol, pero podemos asumir que no será una función integrada en los próximos Galaxy S11.

CNET en Español está en Las Vegas del 5 al 10 de enero de 2020 para traerles todos los detalles de CES 2020, la feria de tecnología más grande del mundo.