Juan Garzon / CNET

La aspiradora Roomba S9 (o Roomba S9+ cuando incluye su base) estrena un diseño que marca un nuevo inicio para la empresa porque se espera que se implemente también en otras aspiradoras robot de la empresa.

Además del nuevo look, la Roomba S9 también promete tener los algoritmos e inteligencia más avanzada de la empresa, además de que cuenta con el sistema de limpieza más potente que ha desarrollado iRobot.

Diseño: Una limpieza más profunda y mejor en las esquinas

La iRobot Roomba S9 ahora no tiene el diseño circular tradicional de estas aspiradoras (como vimos hasta en la Roomba i7), ni tampoco su contenedor de basura se saca desde la parte inferior o frontal.

De esta manera, la parte frontal de la roomba cuenta con esquinas rectas como hemos visto en aspiradoras robot de Samsung y otras empresas.

Este nuevo diseño permite que la Roomba S9 sea más precisa que la Roomba i7 en las esquinas, al lograr cubrir mejor los ángulos rectos.

Asimismo, este diseño le permitió a la empresa colocar rollos o cepillos más grandes en su parte inferior para aspirar más espacio a la vez. La empresa dice que estos rollos son hasta 30 por ciento más largos que antes.

Además, la hélice de cepillo está colocada más hacia la orilla de la aspirador y cuenta con cinco brazos de 30mm, lo que también promete ayudar a mejorar el desempeño.

En cuanto al compartimento donde se almacena lo que aspira, la Roomba S9 aprendió de la Roborock S6 y S5 al integrarlo en la parte superior, con solo abrir su tapa tienes acceso —algo más fácil de usar.

Inclusive, ahora tiene un modo silencioso y un sistema de limpieza similar a lo que encontramos en la Roborock S6, lo cual es bueno.

Juan Garzon / CNET

Alrededor de ese compartimento, o parte superior circular es donde se encuentran ahora las luces que indican el estado de la aspiradora, sea que necesita ser cargada, se ha trabado, comenzó a limpiar o ya ha finalizado. Esto es sin duda más atractivo y fácil de ver porque es mucho más grande, tan solo que durante el tiempo que la puede probar me pareció que las tonalidades de colores no son tan fuertes como me gustarían, así que en ocasiones uno podría confundirse un poco.

Aún así, la aspiradora cuenta con su base o dock que extrae o aspira a la propia Roomba para que no tengas que tú manualmente limpiarla con tanta frecuencia, tal y como la empresa introdujo con la Roomba i7.

Sin embargo, esa base requiere de unas bolsas especiales de la empresa y esa estación es diferente a la que encontrábamos en la Roomba i7, así que esa generación anterior no puede ser usada.

Aún así, esa iRobot dice que esa base puede almacenar hasta 30 cargas de limpieza, lo cual permite que tengas que limpiar el producto con menos frecuencia que antes.

Juan Garzon / CNET

Otras características y tecnología

La Roomba S9 utiliza un sensor 3D avanzado para escanear justo lo que está frente de ella a un rango de 25 veces por segundo y usa la misma tecnología de Imprint Smart Mapping que le permite aprender el plano de tu casa para determinar cuál es la mejor manera de aspirar, al igual que para permitirte solicitar que limpie solo una habitación específica.

Esta aspiradora también tiene el sistema de navegación de la empresa iAdapt 3.0 con tecnología vSlam que ayuda a navegar eficientemente por tu casa y hacer seguimiento para saber qué y dónde ha limpiado.

Con esto, en tal caso que la batería se haya agotado, la aspiradora podrá regresar a su base para cargarse y luego regresar justo donde había estado antes.

La Roomba S9 también tiene la capacidad de detectar cuándo es necesario incrementar la potencia de succión para lograr mejores resultados, sobretodo cuando estás limpiando alfombras.

La Roomba S9 también trae todos los beneficios de aprenderse más de un mapa, puede ser controlada de manera remota (se conecta a Wi-Fi) a través del app iRobot Home y hasta puedes solicitarle que limpie una habitación específica a través de comandos de voz, gracias a su integración con Google Assistant y Amazon Alexa.

Juan Garzon / CNET

Trabaja en equipo con Braava Jet M6

La Roomba S9 también tiene la capacidad de trabajar en equipo con la nueva trapeadora Braava Jet M6 para que la S9 aspire primero para que una vez finalice la M6 pueda comenzar su limpieza automáticamente.

Todo esto se puede controlar desde el app y también se puede hacer por habitación.

Precio y disponibilidad

La Roomba S9 tiene un precio de US$999, mientras que la Roomba S9+ (Roomba S9 Plus) tiene un precio de US$1,299 e incluye la base que extrae lo que ha aspirado Roomba. Esa base también se venderá por separado por US$349 en tal caso que en un futuro quieras comprarla.

La Roomba S9 ya está disponible en Estados Unidos y Canadá y llegará a las tiendas el 9 de junio.

En Europa, la Roomba S9 Plus tiene un precio de 1,499 euros y estará disponible el 12 de julio.

Primeras impresiones

No cabe duda que la Roomba S9 se postula como una gran aspiradora robot que le permite competir mejor con la Roborock S6 que ha sorprendido no solo por su versatilidad, sino también por lo eficiente y su precio.

La Roomba S9 es más potente, es más silenciosa y su nuevo diseño ayuda a que la limpieza sea más efectiva que lo que ofrecía la Roomba i7 y seguramente supere también lo que ofrece la Roborock S6.

Aún así, la Roomba S9 cuenta con mucha de la tecnología de la i7 y se postula como un refinamiento importante.

Sin embargo, donde se sigue quedando atrás la Roomba S9 frente a la Roborock S6 es que no permite decirle un punto exacto de limpieza en una habitación a la aspiradora, sino que sería necesario crear otro cuarto. Además, aún no parece tener tantas opciones de personalización como la otra aspiradora china.

Su precio es sin duda alto y es una de las aspiradoras más costosas que puedes comprar, pero si el desempeño se diferencia mucho en comparación con la i7 y otras en el mercado, podría valer la pena para muchos -- tan solo no esperes que suba y baje escaleras porque aún no lo hace.

Análisis iRobot Roomba i7 La Roomba i7 es prácticamente la única aspiradora de la que te puedes olvidar por semanas o meses porque limpia, se carga y hasta se vacía automáticamente. Lee Nuestro Análisis $799.00 en Walmart