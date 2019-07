T-Mobile

T-Mobile lanza sus nuevos celulares Revvlry y Revvlry Plus (Revvlry+) como teléfonos económicos con esencia de Motorola Moto G7 Play y Moto G7 Plus.

El operador móvil en Estados Unidos ha impulsado su marca Revvl durante los últimos años a través de dispositivos baratos como el Revvl, el Revvl Plus, el Revvl T1 y el Revvl 2.

En esta ocasión, T-Mobile parece haberse asociado o contratado a Motorola para la fabricación de estos celulares baratos con la marca del operador.

Vale la pena tener en cuenta que en la nota de prensa y en el video publicado por T-Mobile, el operador no menciona que Motorola sea el fabricante, pero utiliza las marcas registradas "Max Vision" para la cámara y "TurboPower" para la carga rápida que Motorola ha usado en sus dispositivos.

Inclusive, las especificaciones son las mismas que se encuentran en el Moto G7 Play y Moto G7 Plus, mientras que la parte frontal es prácticamente idéntica.

Algo interesante es que aunque estos celulares tienen las mismas cámaras de los teléfonos de Motorola mencionados, el diseño del módulo trasero sí es un poco diferente; en vez de ser circular es ovalado.

Los Moto G7 que analizamos han sido unos de los mejores que se pueden comprar por su precio, especialmente en Estados Unidos, donde no tiene presencia Xiaomi, una de las empresas más sobresalientes en este segmento a nivel mundial.

Sin embargo, los Revvlry y Revvlry Plus son celulares muy interesantes porque en Estados Unidos el Moto G7 Play que se vende en este país es el de 2GB de RAM en vez de 3GB de RAM como tiene el Revvlry y el dispositivo de Motorola en algunos otros mercados.

Además, teniendo en cuenta que el Moto G7 Plus no se vende de manera oficial en Estados Unidos (ni Motorola ni un operador lo vende), el Revvlry Plus se convierte en la única opción oficial para comprar el celular Moto G7 más avanzado en Estados Unidos.

Reproduciendo: Mira esto: Moto G7 Play [análisis]: Un celular barato para considerar

Precio y disponibilidad

El Revvlry estará disponible el 19 de julio con un precio de US$200, mientras que el Revvlry Plus costará US$350.

Revvlry: Características y especificaciones

Pantalla: 5.7 pulgadas

Resolución: 1,512x720 pixeles

Sistema operativo: Android Pie

Procesador: Snapdragon 632

RAM: 3GB

Almacenamiento: 32GB

MicroSD: Sí

Lector de huellas: Sí, atrás

Cámaras traseras: Una de 13 megapixeles con apertura de f/2.0

Cámara frontal: 8 megapixeles

Batería: 3,000mAh

Lector de huellas: Sí

Tamaño: 148.7x71.5x8.09mm

Revvlry Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 6.24 pulgadas

Resolución: 2,270x1,080 pixeles

Sistema operativo: Android Pie

Procesador: Snapdragon 636

RAM: 4GB

Almacenamiento: 64GB

MicroSD: Sí

Lector de huellas: Sí, atrás

Cámaras traseras: Doble, una de 13 megapixeles con apertura de f/1.7 y otra de 5 megapixeles con apertura de f/2.2

Cámara frontal: 12 megapixeles

Batería: 3,000mAh

Lector de huellas: Sí

Tamaño: 156.9x75.3x8.2mm