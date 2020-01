OnePlus

OnePlus anunciará durante CES 2020 un celular prototipo llamado OnePlus Concept One, que tendrá un vidrio electrónico que oculta las cámaras traseras para hacerlas 'invisibles'. El celular se presentaría la semana del 7 de enero

El 3 de enero, la empresa reveló que a través de un vidrio con partículas orgánicas se logran generar diferentes tonos de color cuando se somete a un impulso eléctrico -- pasando de un vidrio opaco a un vidrio transparente.

La publicación Wired obtuvo más detalles sobre la tecnología y explicó que esta es la misma usada en algunas ventanas de aviones y sunroofs de carros que permiten opacar el vidrio o hacerlo transparente según lo que el usuario quiera.

Wired

El vidrio del OnePlus Concept One oculta las cámaras cuando no son utilizadas, pero cuando abres, por ejemplo, el app de la cámara, el vidrio se vuelve transparente y permite que las cámaras puedan tomar fotos con normalidad.

¿Por qué esta tecnología no fue utilizada mejor con la cámara frontal? Es posible que no se haya utilizado allí porque no está lista para eso y aunque ya han habido conceptos que ocultan la cámara bajo la pantalla de un celular, la tecnología de OnePlus está demostrando ocultarse solo detrás de un vidrio, y no los componentes y capas que tiene una pantalla.

Asimismo, es posible que como es una pantalla electrónica, su funcionamiento también pueda perjudicar el desempeño del panel táctil de una pantalla.

Dicho esto, OnePlus dejó en claro que por el momento no hay planes de producir el Concepto One, pero podría ser un simple vistazo de sus celulares en un futuro.

CNET en Español estará presente para traerles más detalles de este celular concepto -- incluyendo video -- durante CES 2020.

CNET en Español estará en Las Vegas del 5 al 10 de enero de 2020 para traerles todos los detalles de la gigantesca feria de electrónica CES.

