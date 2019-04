Giztop

El OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro, como parece que se llamarán los próximos teléfonos insignia del fabricante chino, podrían seguir con la buena racha de celulares de gama alta a precio razonable que sobresalen en el mercado.

Sin embargo, generación tras generación la empresa ha incrementado el precio de sus celulares y lo ha acercado celulares de marcas más reconocidas, que en muchas ocasiones son más completos.

A pesar de esto, la compañía se ha diferenciado al ofrecer un teléfono muy rápido, con una interfaz prácticamente pura de Android, una de las cargas más rápidas del mercado y habilitando actualizaciones de Android de manera relativamente rápida.

Recopilamos a continuación lo que sabemos y lo que dicen los rumores del OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro.

Nota del editor: Este artículo fue publicado inicialmente el 1 de abril y fue actualizado el 30 de abril con los más recientes rumores e información confirmada por la empresa.

OnePlus 7 Pro y OnePlus 7: Lanzamiento

La empresa china no ha anunciado cuándo lanzará el OnePlus 7, pero le dijo a CNET en español el año pasado que llegará después del OnePlus 5G.

OnePlus le dijo a CNET en Español que el OnePlus 5G llegaría a "principios de 2019", así que en las próximas semanas llegaría al menos a Reino Unido en el operador EE, para que luego llegue el OnePlus 7.

@onleaks

Dicho esto, la compañía dijo que el OnePlus 7 Pro será anunciado el 14 de mayo, en un evento simultáneo en Nueva York, Londres, Bangalore (India) y Beijing.

Como es costumbre, la empresa está vendiendo boletos en su sitio web para asistir al evento, pero también habrá transmisión en vivo desde sus cuentas de Facebook, YouTube y Twitter.

La invitación reveló la variante OnePlus 7 Pro, al igual que confirmaría el rumor que indicaba que el celular tendría una pantalla curva.

OnePlus

Hay que tener en cuenta que la empresa hace referencia solo al lanzamiento del OnePlus 7 Pro en la invitación, pero a través de Twitter y hasta en YouTube la empresa ha hecho reverencia a ese evento como el lanzamiento de la serie OnePlus 7, lo cual indicaría que sería más de un dispositivo.

Precio

Hasta que la empresa no presente el celular, no sabremos con claridad cuál sería el precio del OnePlus 7. Sin embargo, la empresa ha mantenido la tendencia de incrementar el precio US$20 con cada generación. Dado lo anterior, el OnePlus 7 podría tener un precio inicial de US$569.

Por otra parte, se espera que el OnePlus 7 Pro sea más costoso, integrando algunos componentes más avanzados y conectividad 5G.

No es claro si el OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro llegarán a todos los mercados donde la empresa ha vendido celulares, especialmente teniendo en cuenta que las redes 5G son muy escasas a nivel mundial.

Dicho esto, el OnePlus 7 Pro podría costar entre US$100 y US$200 más que el OnePlus 7, por lo que su valor de lista sería de, al menos, US$669.

@Onleaks

Las especificaciones confirmadas y rumoradas

OnePlus ha confirmado algunas de las especificaciones del OnePlus 7 Pro, incluyendo tres cámaras traseras, prácticamente sin biseles y, al parecer, hasta zoom óptico 3X en una de sus cámaras, según le reveló el fabricante a Wired.

Una de las características que la compañía confirmó a CNET en Español es que el OnePlus 7 no tendrá compatibilidad con redes 5G, como el otro celular, ya que esto incrementaría el costo de su teléfono insignia y lo colocaría, seguramente, en desventaja frente a las grandes marcas.

OnePlus

Sin embargo, el OnePlus 7 tendría tres cámaras traseras, una pantalla prácticamente sin biseles y una cámara frontal como la del Vivo Nex, a través de un mecanismo físico que aparece y se esconde en el borde superior, según el filtrador @onleaks.

Asimismo, el filtrador reveló también algunas especificaciones que encontró en la tienda web Giztop. Justo en esa página, además, la tienda también muestra el precio de US$569.

Algunas de las principales novedades incluirían una carga más rápida que la del OnePlus 6T McLaren Edition, pero con 8GB de RAM como el OnePlus 6T.

La empresa también sugirió en múltiples ocasiones y luego confirmó que por el momento su próximo teléfono insignia no será compatible con carga inalámbrica el OnePlus 7 no tendrá carga inalámbrica como el Galaxy S10 Plus, iPhone XS Max, LG G8 ThinQ y otros celulares similares.

OnePlus 7 Pro: características y especificaciones

Pantalla: 6.64 pulgadas (AMOLED/90Hz)

Procesador: Snapdragon 855 (velocidad máxima de 2.84GHz)

RAM: 10GB, 12GB

Almacenamiento: 128GB, 256GB

Cámaras traseras: 48 megapixeles + 20 megapixeles + 5 megapixeles

Cámara frontal: 16 megapixeles

Batería: 4,000mAh (carca rápida de 44 vatios)

Sistema operativo: Android Pie (Oxygen OS)

Conector de audífonos: No

Carga inalámbrica: No (confirmado)

Conectividad 5G: No (confirmado)

Tamaño: 162.6x76.8.8mm



OnePlus 7: características y especificaciones

Pantalla: 6.2 pulgadas (AMOLED/60Hz)

Procesador: Snapdragon 855 (velocidad máxima de 2.84GHz)

RAM: 6GB, 8GB

Almacenamiento: 128GB, 256GB

Cámaras traseras: 48 megapixeles + Telefoto

Cámara frontal: 16 megapixeles

Batería: 4,150mAh (carca rápida de 44 vatios)

Sistema operativo: Android Pie (Oxygen OS)

Conector de audífonos: No

Carga inalámbrica: No (confirmado)

Conectividad 5G: No (confirmado)

Tamaño: 157.7x74.8x8.1mm

Reproduciendo: Mira esto: OnePlus 6T McLaren Edition: Unboxing del celular con...