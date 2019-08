Juan Garzon / CNET

El OnePlus 7 Pro 5G es el tercer celular 5G que Sprint venderá en Estados Unidos, pero es solo el primero de la empresa china que se vende oficialmente en Estados Unidos.

Este celular 5G trae todas las fortalezas del OnePlus 7 Pro, uno de los mejores celulares que puedes comprar en la actualidad. La única diferencia es que ofrece compatibilidad con la red 5G de Sprint que ahora está disponible en nueve mercados. Esto significa que el OnePlus 7 Pro 5G tiene una apariencia prácticamente idéntica a la otra versión sin 5G, como es su hermosa pantalla de 6.67 pulgadas (AMOLED) con una tasa de actualización de 90Hz que hace que todo se sienta más fluido.

La pantalla de este celular ocupa prácticamente toda la parte frontal, que prácticamente carece de biseles, lo cual hace que su cámara frontal se oculte en el borde superior para que aparezca solo cuando la necesitas. Esta cámara frontal es de 16 megapixeles.

En la parte trasera encuentras también tres cámaras, una principal de 48 megapixeles, una gran angular de 16 megapixeles y un telefoto de 8 megapixeles.

El OnePlus 7 Pro 5G tiene el procesador Snapdragon 855 que ha comprobado ser muy confiable; ejecuta Android Pie con una interfaz prácticamente pura que le permite ofrecer una de las mejores experiencias.

Como punto negativo, el OnePlus 7 Pro 5G no tiene una entrada tradicional de audífonos, pero a diferencia del Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus que no incluyen una adaptador, el celular de OnePlus sí lo hace. Además, el OnePlus 7 Pro 5G viene con una carga llamada Warp Charge de 30 vatios, una de las cargas más rápidas que vas a encontrar en un celular.

En general, el OnePlus 7 Pro 5G se postula como una excelente opción para quienes buscan un celular 5G en la red de Sprint, aunque deben tomar en cuenta que dicha cobertura aún sigue siendo muy limitada comparada con LTE.

Precio y disponibilidad

El OnePlus 7 Pro 5G está disponible a partir del martes 27 de agosto en algunos mercados específicos donde está disponible la red 5G de Sprint.

Con el anuncio, el OnePlus 7 Pro 5G se convierte en el celular 5G más asequible en la actualidad. Eso si consideramos simplemente su precio sugerido, ya que por ejemplo el precio sugerido del LG V50 es de US$41.67 mensuales y del Galaxy S10 5G es de US$54.17. Sin embargo, en ocasiones, estos otros celulares 5G se ofrecen con descuentos que permiten comprarlos por US$19 y US$40.28 mensuales, respectivamente.

El precio actual del OnePlus 7 Pro 5G es similar al del Samsung Galaxy Note 10 que requiere de pagos mensuales de US$19.79, y es es más barato que el Galaxy Note 10 Plus (US$26.04 mensuales).

OnePlus 7 Pro 5G: Características y especificaciones

Pantalla: 6.67 pulgadas (AMOLED) con 90Hz de tasa de actualización

Resolución: 3,120x1,1440 pixeles



Densidad de pixeles: 516ppp

Vidrio: Gorilla Glass 6 (frente y parte trasera)



Procesador: Snapdragon 855 de ocho núcleos (velocidad máxima de 2.84GHz)



GPU: Adreno 640



RAM: Hasta 12GB



Almacenamiento: Hasta 256GB



Ranura para tarjeta microSD: No

Batería: 4,000mAh



Carga rápida: Warp Charge (30 vatios)



Cámaras traseras: Triple, 48 megapixeles de f/1.6 (principal) + 8 megapixeles de f/2.4 (telefoto) + 16 megapixeles de f/2.2(gran angular)



Grabación de video: 4K a 60fps, HD a 480fps, Full HD a 240fps



Cámara frontal: 16 megapixeles (apertura f/2.0)



Modo retrato (fotos con fondo borroso): Sí, con las cámaras traseras y la frontal



Conector de audífonos (3.5 mm): No



Resistencia al agua: No tiene certificación, pero la empresa promete resistencia a salpicaduras y lluvia

Sistema operativo: Android Pie



Lector de huellas: En pantalla

Wi-Fi: 2x2 MIMO, 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth: 5.0 (compatibilidad aptX y aptX HD)

