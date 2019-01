Las gafas Nreal Light son como una Magic Leap baratas

Sarah Tew/CNET

Uno de los mayores desafíos de las gafas de realidad mixta es el tamaño. Comparadas con la realidad virtual, las gafas de realidad virtual como las Magic Leap One y las Microsoft HoloLens son pequeñas. Pero, en espacio de la feria electrónica CES 2019, la empresa Nreal ha anunciado un par de gafas de realidad mixta que son del tamaño de un par de gafas Oakleys.

El tamaño mínimo y los vívidos colores primarios son unos de los atractivos de los consumidores de Nreal Light. Y Nreal realiza una aproximación similar a las Magic Leap, al separar las gafas del procesador. Hay un cable que conecta las gafas al procesador; el Snapdragon 845, el que usan teléfonos insignia como el Google Pixel 3 y Samsung Galaxy Note 9.

El control es del tamaño de una galleta Oreo y se puede montar sobre el procesador.

Luego están las gafas. Probé un prototipo y se sintió como llevar unas gafas de sol enormes y un poco calientes. Un representante de Nreal dice que la empresa está trabajando en reducir el calor que producen las gafas durante su uso.

La imagen es brillante. No tenía a la mano las Magic Leap One para compararlas con las gafas de Nreal, pero diría que las Nreal Light son un poco más brillantes en cuanto a las gráficas. El campo de visión de las Nreal es de 52 grados y es más amplio que el campo de visión de las Magic Leap o las HoloLens. Los lentes se pueden intercambiar por unos de prescripción con aumento.

Las gafas Nreal Light se lanzarán durante la segunda mitad del año. Aunque todavía no se anuncia el precio, me dijeron que serán más baratos que las Magic Leap One o los HoloLens.

El desafío verdadero de las Nreal será el contenido en realidad mixta que haya disponible.

