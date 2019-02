El Nokia 9 PureView es el nuevo teléfono insignia de HMD Global, la fabricante de celulares que lleva el reconocido nombre Nokia en los últimos años.

De cierta manera, el Nokia 9 PureView se siente como una nueva generación del Nokia 808 Pureview o Nokia Lumia 1020, celulares que integraron en 2012 y 2013, respectivamente, una cámara de nada más y nada menos que 41 megapixeles.

El Nokia 9 PureView no llega en 2019 con una cámara de tan alta resolución, ni tampoco con dos o tres cámaras traseras como ha sido la moda en los últimos años. En realidad, el Nokia 9 PureView lleva todo a otro nivel, integrado cinco cámaras traseras, inclusive más que las cuatro cámaras traseras que hemos visto en el Galaxy A9 y las tres cámaras de celulares como el LG V40 ( ) y Huawei P20 Pro.

Las cinco cámaras traseras del celular Nokia 9 PureView están ubicadas en forma de anillo. Es sorprendente que ninguna de ellas sobresale de su cuerpo, así que se ven relativamente bien a pesar de ser un acomodo extraño. Esa parte trasera también da la perspectiva de que en realidad hay siete lentes, pero no te engañes: los otros dos huecos son para el flash y un láser de enfoque automático.

Este es el primer celular que se lanza con cinco cámaras traseras a nivel mundial, pero aún nos falta probar las cámaras para saber si ofrecen algún beneficio. Según HMD Global, integrar las cinco cámaras permite que el dispositivo pueda capturar datos representativos de 60 a 240 megapixeles, mucho más que los 41 megapixeles que ofrecían los otros celulares con cámaras impresionantes para su época (y hasta para la actual) que mencionamos arriba.

Sin embargo, esto no significa que el celular capture las fotos en 240 megapixeles para que las puedas imprimir como un afiche o poster, sino que toda esa información es procesada para lograr una foto de 12 megapixeles.

HMD Global dice que toda esta información permite que el Nokia 9 PureView logre capturar hasta 10 veces más luz que un lente a color tradicional, y que gracias a la combinación de hardware con softwware las fotos tomadas con el Nokia 9 Pureview lograrían ofrecer mejor rango dinámico, detalle y colores.

Lo malo es que las cámaras del Nokia 9 PureView no son como las del LG V40 o Huawei Mate 20 Pro, donde cada lente ofrece una perspectiva visual diferente, ofreciendo mucha más flexibilidad fotográfica.

En realidad, el celular Nokia 9 PureView integra tres cámaras a blanco y negro (monocromáticas) y dos a color (RGB). Además, las cinco cámaras son de 12 megapixeles y tienen una apertura de f/1.8.

Cada una de esas cámaras tiene la capacidad de ajustar automáticamente la exposición y juntas logran capturar también datos de hasta 1,200 capas de profundidad para ofrecer un efecto bokeh (fotos con fondo borroso) más natural.

Además, las cámaras del Nokia 9 PureView están integradas a Google Photos para no solo usar ese app como el predeterminado para las fotos, sino que también para ajustar la intensidad del fondo borroso después de tomar la foto, similar a lo que han permitido los Pixel 3 ( ) y Pixel 3 XL ( ) (incluso los Pixel 2 ( )).

El Nokia 9 PureViewtambién permite capturar fotos en RAW y DNG para editar las fotos con muchos más datos a través de apps como Adobe Lightroom desde el celular.

En cuanto a modos, el celular Nokia 9 PureView toma fotos en blanco y negro, al igual que múltiples fotos con los diferentes lentes, al instante.

Asimismo, puedes capturar lapsos de tiempo con hasta 10 segundos de tiempo de exposición y la interfaz de la cámara ofrece diferentes controles manuales para ajustar lo que quieres capturar a tus gustos.

El Nokia 9 PureView no es solo cámaras, sino también es un celular que llega para competir en la gama alta.

En él encuentras una pantalla pOLED 2K (QHD) de 5.99 pulgadas que no tiene una ceja, pero si biseles relativamente pequeños. Sin embargo, es claro que los biseles de arriba y abajo son más grandes que los que hemos visto en muchos celulares con biseles pequeños, como el Xiaomi Mi Mix 3, el Vivo Nex o el Oppo Find X.

El Nokia 9 PureView también ejecuta Android Pie con una interfaz prácticamente pura que es un placer de usar. Como es parte del programa de Google llamado Android One, tiene asegurado al menos dos años de actualizaciones y se actualizaría relativamente rápido a otras generaciones de Android.

Este celular Android de Nokia también luce relativamente bien gracias a su parte trasera de vidrio protegida por Gorilla Glass 5 (la parte frontal también tiene el mismo vidrio).

Además, el Nokia 9 Pureview es resistente al agua con la certificación IP67 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos) y se puede cargar inalámbricamente.

Lo malo es que el Nokia 9 PureView no tiene conector de audífonos tradicional y no tiene ranura para tarjeta microSD, un componente que se encuentra con mucha frecuencia en celulares Android.

Otro aspecto para tener en cuenta es que el celular llega con el procesador Snapdragon 845, en vez del nuevo Snapdragon 855. Aunque el Snapdragon 845 ofrece un excelente desempeño, se espera que toda clase de celulares lleguen con el procesador Snapdragon 855 en los próximos meses, ofreciendo mejoras en el desempeño general y gráfico.

Esto es algo similar a lo que tuvo el Nokia 8 Sirocco, un celular muy esperado que llegó con el procesador Snapdragon 835 y lo posicionó de inmediato por debajo de otros teléfonos el año pasado.

Inclusive, el Samsung Galaxy S10 ( ), Galaxy S10 Plus y Galaxy S10E ya fueron anunciados con el nuevo procesador Snapdragon 855, así que el Nokia 9 PureView pierde un poco de atractivo en ese aspecto.

Por otra parte, el Nokia 9 PureView no tiene un lector de huellas tradicional, sino lo tiene integrado directamente en la pantalla. Falta probarlo con detalle a ver qué tal funciona, o si tiene el mismo desempeño de celulares como el OnePlus 6T.

El Nokia 9 Pureview estará disponible en las próximas semanas en diferentes mercados como una "edición limitada".

El precio del Nokia 9 PureView varía según el operador y el mercado, pero se espera que en la mayoría de mercados donde se venda tenga un precio inferior a los 600 euros, o cerca de US$675.

