El Nokia 4.2 llega junto al Nokia 9, Nokia 3.2, Nokia 210 y Nokia 1 Plus como los primeros celulares de HMD Global para 2019.

El Nokia 4.2 es un celular con un cuerpo relativamente atractivo que combina el plástico con una estructura de metal; una pantalla de 5.71 pulgadas con una ceja, un botón dedicado a Google Assistant como el LG G7 ThinQ ( ) y el Xiaomi Mi Mix 3 y un botón de encendido que se ilumina cuando recibes notificaciones.

Ese botón que se ilumina es una característica simple, pero ingeniosa, y me recuerda un poco a las cosas que hacía Nokia años atrás cuando reinaba el mercado de teléfonos celulares.

A primera vista, luce como un simple botón de encendido, pero cuando tienes, por ejemplo, el celular sobre una mesa se ilumina para indicarte si tienes una llamada u otra notificación.

Aunque el Nokia 3.2 tiene la misma característica, ese celular tiene un lector de huellas (ubicado en la parte trasera) y tiene doble cámara trasera, una de 13 y otra de 2 megapixeles que permite tomar fotos con fondo borroso.

El celular Nokia 4.2 tiene un procesador Snapdragon 439 que promete ofrecer una buena experiencia con un uso regular y al procesador lo acompañan 2GB o 3GB de RAM.

Otras características del Nokia 4.2 son muy promedio, incluyendo su cámara frontal de 8 megapixeles, sus 16 o 32GB de almacenamiento y batería de 3,000mAh.

En general, el Nokia 4.2 se postula como un celular barato y atractivo que quiere complacer a los no muy exigentes o a los que tienen un presupuesto muy ajustado.

El precio del Nokia 4.2 comienza en 169 euros (cerca de US$190) y se puede comprar en color rosa o negro.

