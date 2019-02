El celular Nokia 3.2 llega con muchas características similares al Nokia 4.2, pero a un menor precio para complementar la cartera de teléfonos de HMD Global (empresa que fabrica los celulares Nokia en los últimos años) que consta actualmente del Nokia 9, Nokia 3.2, Nokia 210 y Nokia 1 Plus.

El Nokia 3.2 tiene una pantalla de 6.26 pulgadas con una ceja, un botón dedicado a Google Assistant como el LG G7 ThinQ ( ) y el Xiaomi Mi Mix 3 y un botón de encendido que se ilumina cuando recibes notificaciones.

A primera vista, parece un simple botón de encendido, pero se ilumina para avisarte que tienes una llamada o un nuevo e-mail.

Aunque el Nokia 4.2 tiene el mismo botón, lector de huellas (ubicado en la parte trasera) y doble cámara trasera, el Nokia 3.2 es un celular con una pantalla más grande (6.26 vs. 5.71 pulgadas), cuesta 40 euros menos (cerca de US$50) y tiene una gran batería de 4,000mAh (en vez de 3,000mAh).

Por otra parte, el celular Nokia 3.2 tiene un procesador Snapdragon 429, 2 o 3GB de RAM y 16 o 32GB de almacenamiento.

Asimismo, su cámara trasera es de 13 megapixeles, mientras que su cámara frontal es de 5 megapixeles.

El Nokia 3.2 se postula como una alternativa al Nokia 4.2 que simplifica un poco sus especificaciones para reducir su precio levemente.

El precio del Nokia 3.2 comienza en 129 euros (cerca de US$145).

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.