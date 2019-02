El Nokia 210 es el celular más barato de la nueva generación de teléfonos Nokia que llegan en 2019.

Se trata en realidad de un celular retro que integra un teclado de botones físicos (T9) y su pequeña pantalla, aunque es de color no es táctil.

Este celular no ejecuta un sistema operativo tan moderno o completo como Android Pie, sino que tiene un sistema operativo más básico (Series 30+) que permite navegar por Internet utilizando Opera Mini y te permite publicar tus fotos en Facebook sin problemas. Claro, aún así puedes realizar llamadas y enviar mensajes de texto.

Otra característica de este celular es que tiene el popular jueguito Snake, que tuvo su apogeo a finales de los años 90, gracias al gran alcance que tenía Nokia en ese entonces.

El Nokia 210 también tiene un cuerpo de plástico muy tradicional, pero sobresale también porque promete hasta casi un mes de duración de batería con una sola carga.

El Nokia 210 llega junto al Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2 y Nokia 9, como la nueva generación de teléfonos de la marca en 2019.

El Nokia 210 tiene un precio de 30 euros (cerca de US$35).

