El Nokia 1 Plus es uno de los celulares más baratos con la marca Nokia que llega junto con el Nokia 210, Nokia 3.2, Nokia 4.2 y Nokia 9 para intentar conquistar el mercado en 2019.

No esperes que este Nokia 1 Plus compita con teléfonos como el Samsung Galaxy S10, el LG G8 ThinQ o el Nokia 9, porque este es un celular muy barato con especificaciones muy básicas.

Por ejemplo, el Nokia 1 Plus tiene una pantalla de 5.45 pulgadas que aunque lo haría uno de los celulares más compactos del mercado no lo logra ser porque tiene biseles más tradicionales que le hacen perder un poco de espacio en la parte frontal.

Además, el celular tiene tan solo 1GB de RAM con 8GB o 16GB de almacenamiento y una cámara trasera de 8 megapixeles. Tiene el procesador MediaTek MT6739 de cuatro núcleos de 1.5GHz que aunque promete ofrecer una buena experiencia con el uso básico, está por debajo de procesadores Snapdragon como el que vemos en el Nokia 4.2 (Snapdragon 439).

Asimismo, el celular Nokia 1 Plus sigue utilizando el viejo conector microSD en lugar de USB-C y su batería de 2,500mAh no es una de las de más capacidad que hemos visto en el segmento, pero podría ser lo necesario para lograr todo un día de uso teniendo en cuenta la pantalla y especificaciones que tiene.

El Nokia 1 Plus es un celular muy barato que quiere cumplir con las necesidades básicas de los usuarios.

El Nokia 1 Plus tiene un precio inicial de 89 euros, cerca de US$100. El celular se puede comprar en color rojo o negro.

