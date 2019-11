Juan Garzon / CNET

El Motorola Razr está de regreso más de 15 años después de que el exitoso Razr V3 fue presentado y ahora llega como un teléfono plegable que no quiere convertirse en tableta como otros celulares flexibles que hemos conocido. Se trata, en cambio, de un teléfono con una pantalla flexible de 6.2 pulgadas que se dobla para ser más compacto.

El Razr llega en gran parte para satisfacer a esos usuarios que se han quejado de que los celulares se han vuelto tan grandes que cada vez es más difícil guardarlos en un bolsillo. Algo sorprendente es que, a diferencia del Galaxy Fold que es el único otro teléfono plegable que tiene una pantalla interna, el Motorola Razr sí logra cerrarse cerrarse de manera plana y prácticamente sin espacio de por medio, algo que el celular de Samsung no logra ofrecer.

En realidad, el Motorola Razr se siente más celular tradicional que un producto extraño que está buscando crear una nueva categoría o que simplemente está buscando una identidad como sucede con el Galaxy Fold o con el Huawei Mate X.

Pude probar el Motorola Razr por todo un día antes de que fuera presentado oficialmente y aunque hay carencias y algunas decepciones en lo que ofrece, mi primera impresión es que su diseño es sobresaliente; logra diferenciarse con facilidad en el mercado y me gustaría tenerlo en mi bolsillo por más tiempo para ver qué tan bien se adapta el a mi uso cotidiano, o qué tanto me tengo que adaptar yo a él.

A continuación, te cuento las principales novedades del Motorola Razr, características, precio y mis primeras impresiones tras un día completo de uso.

Angela Lang/CNET

Lo que más me gustó durante el día que usé el Motorola Razr

El Motorola Razr tiene un diseño elegante

Comparte mucho del ADN de los Razr que fueron presentados años atrás

El Motorola Razr se dobla totalmente plano (deja cerca de solo cerca de 1mm en su parte media)

No es un celular tan grueso como imaginaba

Motorola dice que ofrece cierta resistencia al agua a pesar de no tener certificación (Más que la simple resistencia a salpicaduras del Moto G7 y G8, pero no para ser sumergido)

(Más que la simple resistencia a salpicaduras del Moto G7 y G8, pero no para ser sumergido) El Motorola Razr puede ser utilizado con una sola mano

Hay apps que no solo se transforman cuando pasas de la pantalla pequeña a la grande como el Galaxy Fold, sino que también hay apps que hacen lo mismo de la pantalla grande a la pequeña

Motorola problema que la pantalla del Razr es más resistente que la del Galaxy Fold al utilizar tecnología de su pantalla irrompible ShatterShield

La pantalla externa puede reproducir una caricatura para hacer reír y atraer a personas que les estás tomando una foto (se puede desactivar)

El Motorola Razr es el teléfono plegable más barato de una empresas reconocidas

Reproduciendo: Mira esto: El Motorola Razr está de regreso y ahora es plegable

Lo que menos me gustó del Motorola Razr

Tiene solo una cámara principal acompañada de un sensor de ToF. Muchos teléfonos de alta gama están ofreciendo dos, tres o cuatro cámaras traseras para ofrecer diferentes perspectivas

Su procesador no es el más potente de Qualcomm (Snapdragon 710)

Su batería tiene una capacidad cuestionable (apenas 2,510mAh cuando hay celulares que ya ofrecen más de 5,000mAh)

No todos los apps se transforman de la pantalla interior a la exterior y es mucho más limitado desde la pantalla exterior a la interior.

Llega ejecutando Android Pie y no Android 10 (pero recibirá la actualización)

Falta probar la durabilidad comparado con otros teléfonos actuales y celulares tradicionales, aunque Motorola dice que el usuario no debería preocuparse por eso sino usarlo como cualquier otro celular

En Estados Unidos el Motorola Razr es exclusivo en Verizon Wireless (por la vida del producto), así que te tocaría usar ese operador

Aunque el Razr estará disponible en diferentes países alrededor del mundo, como tiene solo eSIM haría que cambiarte de operador requiere trabajo extra

Diseño: De un celular tradicional se dobla a un dispositivo más compacto

El Motorola Razr tiene un cuerpo de aluminio muy elegante que también lo hace sentirse sólido en la mano.

A pesar de ser un celular plegable, no se siente tan grande o grueso como el Galaxy Fold o el Huawei Mate X lo cual es algo positivo.

Aún así, el Motorola Razr no es tan compacto como el Razr V3 que fue la primera versión que se presentó en julio 2004, pero sin duda que tiene muchas similitudes.

James Martin/CNET

El celular sigue siendo un flip phone con un cuerpo delgado cuando está abierto que se caracteriza también por una quijada gruesa. El sentimiento de abrir y cerrar el dispositivo también es similar al de celular flip tradicional, a pesar de ser un celular más grande y de que en la parte interna tiene una pantalla flexible.

Asimismo, como el nuevo Motorola Razr no intenta ser un celular que se convierte en tableta, es un celular que no es muy grande y permite que pueda ser utilizado hasta con una sola mano gracias a que tiene una relación de aspecto de 21:9, así que es delgado y alto.

Su parte trasera baja está compuesta de resina y permite sostenerlo con seguridad en la mano. La parte trasera superior, en donde está la pantalla externa, la cámara principal y otros sensores está cubierta con vidrio Gorilla Glass 3D.

Algo interesante es que este vidrio, Gorilla Glass 3, no es el más reciente de Corning, cae en los extremos con una leve curvatura, mientras que sube donde está ubicado el lente.

La cámara está igualmente protegida por su propio lente, pero es interesante ver que una pieza de vidrio ha sido doblada en dos direcciones diferentes.

Angela Lang/CNET

Vale la pena dejar en claro que esa cámara principal sobresale del cuerpo del dispositivo y a primera vista podría parecer hasta un ombligo.

En general, el Motorola Razr se siente bien en la mano y no se siente como si fuera un teléfono demasiado extraño que está buscando una identidad como se siente el Galaxy Fold y el Huawei Mate X. Pero es fascinante que tenga una pantalla flexible y su bisagra es muy diferente a la que ofrecen los otros teléfonos plegables que hemos conocido hasta el momento.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Qué tan diferente es el Motorola Razr del Motorola Razr...

Bisagra que permite que se cierre plano sin romper la pantalla

La bisagra es uno de los componentes más importantes del Motorola Razr porque es la encargada de permitir que el celular se pueda doblar en cualquier momento durante años.

A diferencia de las bisagras del Galaxy Fold y Huawei Mate X –que tienen una bisagra tradicional que principalmente se encarga de que giren múltiples partes para permitir que los dispositivos se doblen– la bisagra del Motorola Razr no solo hace esto, sino que hay componentes que además se deslizan para permitir que por primera vez tengamos un celular con pantalla que doblado está plano y deja tan solo un milímetro de por medio entre sus dos partes principales que se pliegan.

Motorola

Para lograr esto, la bisagra cuenta con diferentes placas de metal, resortes y hasta imanes que permiten que la pantalla se pueda mover y doblar sin romperse. De esta manera cuando cierres o abras el celular, la pantalla se deslizará levemente de la parte inferior deslizándose hacia adentro y afuera de la quijada.

Además, cuando el celular está abierto hay dos placas de metal que no solo sirven de apoyo en la parte media para permitir que la pantalla esté más plana, sino que también ofrecen resistencia.

Reproduciendo: Mira esto: Así se desarrolló el Motorola Razr: Te mostramos todos...

Cuando estás cerrando el celular, las placas de metal se mueven levemente para dar espacio a que la parte media de la pantalla se doble en su parte media mientras que el celular está completamente cerrado.

Es de esta manera que Motorola logra que el celular cerrado esté totalmente plano y no tenga que tener espacio de por medio como el Galaxy Fold. El doblez o curva que generan las dos pantallas cerradas es muy similar, pero la curva que genera el Razr no es visible cuando está cerrado, lo cual es genial.

Vale la pena tener en cuenta que las pantallas flexibles no se pueden plegar por completo (180 grados) en la actualidad porque podrían romperse o generar una marca permanente en la pantalla que dañaría los pixeles.

Juan Garzon / CNET

Pantalla más resistente que la del Galaxy Fold, según Motorola

Cuando estás doblando el celular, la pantalla se despega uno o dos milímetros para evitar fricción, pero eso también hace que los componentes del celular queden expuestos a las partículas, mugre y agua. Inclusive, al usar el celular fue posible ver entre la pantalla y el borde de metal un poco los componentes internos del dispositivo.

Uno de los problemas que tuvo inicialmente el Galaxy Fold fue que partículas podrían ingresar bajo la pantalla y la dañaban, así que es preocupante ese espacio esté presente en el Razr. Sin embargo, Motorola dice que su pantalla es más resistente que la del Galaxy Fold.

Otro problema que tuvo el Galaxy Fold fue que personas quitaron la capa superior de plástico de la pantalla, algo que afectó el funcionamiento correcto del dispositivo.

Motorola dice que aprendió de la experiencia con las pantallas de plástico del Droid Turbo 2 para que eso no pasara con el Motorola Razr. La empresa dice que esa capa de plástico está totalmente integrada en la pantalla, al igual que la capa de metal y las otras partes para que todas sean simplemente una parte. Todos estos componentes son pegados con seguridad durante el proceso de fabricación y son cortados como una sola pieza para luego llegar al celular. En teoría, no hay manera de que el usuario quite por sí mismo esa capa.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing del Motorola Razr, el nuevo teléfono plegable

Lo que viene en la caja del Motorola Razr

El Motorola Razr

Manuales e instrucciones de seguridad

Cable de carga (USB-C a USB regular) cubierto en tela

Adaptador de carga de 15 vatios (15W)

Audífonos USB-C con cancelación de ruido activo y con cable cubierto en tela

Adaptador de audífonos regulares (3.5mm) a USB-C

Cubierta interna que almacena los manuales, audífonos, adaptador de audífonos, cable de carga y adaptador de carga que puede funcionar como estuche para tus gafas

La caja sirve también como stand (o soporte) del celular

Reproduciendo: Mira esto: Comparativo: Motorola Razr vs. Galaxy Fold

Precio y disponibilidad

El precio del Motorola Razr es de US$1,499. La preventa del Motorola Razr comienza el 26 de diciembre y estará disponible en enero de 2020 solo en una versión con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Los interesandos podrán comprar el Motorola Razr en Verizon, al igual que algunas tiendas de Walmart y Motorola.com en Estados Unidos.

El nuevo Razr llegará a algunos países europeos, iniciando la venta en diciembre. El Motorola Razr también llegará a algunos países de América Latina, Asia y Australia.

Motorola Razr: Características y especificaciones

Pantalla principal: 6.2 pulgadas (OLED)

Resolución: 2,142x876 pixeles (374ppp)

Pantalla secundaria: 2.7 pulgadas (OLED) protegida con vidrio Gorillas Glass

Resolución: 600x 800 pixeles (370ppp)

Procesador: Snapdragon 710 de ocho núcleos

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128GB

Cámaras traseras: 16 megapixeles con apertura de f/1.7 y un sensor de tiempo de vuelo (ToF)

Cámara frontal: 5 megapixeles

Bateria: 2,510mAh

Carga rápida: TurboPower de 15 vatios

Resistencia al agua: No tiene certificación, pero Motorola promete que si tiene cierta resistencia superior a la de los Moto G7 y G8

Lector de huellas: Frontal (en la quijada)

Carga inalámbrica: No

NFC: Sí

Ranura microSD: No

SIM: Solo eSIM y aunque llega exclusivamente para Verizon en Estados Unidos, tiene la compatibilidad con otros operadores si es desbloqueado por Verizon

Tamaño: 172x72x6.9-14mm (desplegado) / 94x72x14mm (doblado)

Peso: 205 gramos

Experiencia de uso [opiniones y primera impresión]

Luego de usar el Motorola Razr durante un día de uso puedo decir que me gustó y se sintió como un celular tradicional con un toque futurista. Esta experiencia es muy diferente a la que tuve con el Galaxy Fold durante un mes de uso y de lo que experimenté con el Huawei Mate X durante el corto tiempo que lo pude probar cuando fue anunciado.

Los celulares de Samsung y de Huawei parecen dispositivos que están buscando una identidad y que tienen un diseño con sacrificios claros, pero el Motorola Razr parece ya tener una identidad que no cambia mucho nuestra experiencia tradicional de uso de un teléfono. Además, funciona tal y como esperarías que funcione un teléfono Android.

Angela Lang/CNET

Debido a que estamos hablando de la primera generación, la durabilidad de este dispositivo sigue siendo una preocupación. Sin embargo, mi principal preocupación en este momento son sus especificaciones, pues aunque es el teléfono plegable más barato que puedes comprar de una empresa reconocida (cuesta US$1,499) sigue siendo caro y sus especificaciones no son de las mejores.

El nuevo Razr integra un procesador Snapdragon 710 y una batería de 2,510mAh, lo cual lo hace más un teléfono de gama media o inferior en el caso de su batería.

Otro aspecto negativo es que el celular tiene solo una cámara principal (16 megapixeles) acompañada de un sensor de tiempo de vuelo, mientras que otros celulares flexibles o tradicionales ya ofrecen entre tres y cuatro cámara para ofrecer más versatilidad fotográfica.

Puedes mirar algunas de nuestras pruebas fotos tomadas con el Motorola Razr acontinuación

La pantalla del nuevo Motorola Razr tampoco tiene la mejor resolución del mercado, pero durante el tiempo que lo use me pareció suficiente para ofrecer una buena experiencia.

Dicho esto, el celular es fácil de controlar con una sola mano, aunque lo mejor es abrirlo –y cerrarlo– con las dos manos. En general, puedo decir que su desempeño fue adecuado; se siente como un celular premium y la idea de volverse un teléfono más compacto creo que es un punto muy atractivo para muchos usuarios. Aunque ejecuta Android Pie (y no Android 10) su interfaz prácticamente pura de Android es un placer de utilizar.

Esperamos recibir una unidad en los próximos meses para poder realizar más pruebas y tener un análisis más a fondo con calificación incluida sobre este celular.