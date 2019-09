Chris Monroe/CNET

El Motorola One Zoom, rumorado también como Motorola One Pro, no es el teléfono insignia que esperábamos después de que el Moto Z4 no estuvo a la altura para competir con el Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10 Plus y seguramente con el iPhone 11. Sin embargo, es un celular que parece traer un buen balance de diseño, especificaciones, funciones y precio.

Este celular llega para complementar al Motorola One Vision y el Motorola One Action, y se ubica un poco por encima de celulares como el Moto G7 Power, Moto G7 Plus y el Moto G7 y por consiguiente el Moto E6 y Moto E6 Plus.

Por su nombre, es posible que te imagines que el celular tiene un zoom extraordinario, seguramente 5X como el Huawei P30 Pro y el Oppo Reno. Aunque no es así, el Motorola One Zoom ofrece zoom óptico 3X, lo cual es superior a la mayoría de celulares en el mercado y al igual que los otros celulares mencionados, ofrece zoom híbrido 10X.

El sistema de cámaras del Motorola One Zoom consta de una cámara principal de 48 megapixeles como la que hemos visto en otros celulares de la empresa que incluye tecnología Quad Pixel para lograr mejores resultados en situaciones con poca luz (las fotos son de 12 megapixeles). Además, ese lente tiene estabilización de imagen óptica que no solo ayuda con este propósito, sino también con toda clase de fotos.

El Motorola One Zoom también tiene un telefoto de 8 megapixeles que es el que permite ese zoom de 5X (óptico) y 10X (híbrido), mientras que tiene un lente gran angular de 16 megapixeles y otro de 5 megapixeles para detectar la profundidad.

Con esta combinación de cuatro cámaras traseras, el Motorola One Zoom ofrece gran versatilidad, similar a lo que encontramos en el P30 Pro, los Galaxy S10 y Galaxy Note 10.

El celular también ofrece una experiencia prácticamente pura de Android, tiene una cámara frontal de 25 megapixeles integrada en una pequeña ceja, un lector de huellas integrado en la pantalla y conector de audífonos tradicionales.

En general, el Motorola One Zoom tiene un diseño atractivo, especificaciones adecuadas con un precio razonable que llegan para complementar aún más el extenso portafolio de celulares de la empresa.

Precio y disponibilidad

El Motorola One Zoom está disponible en Brasil, México, Argentina y otros países de América Latina, al igual que Estados Unidos con un precio sugerido de US$449.

El Estados Unidos, el Motorola One Zoom estará disponible como un celular desbloqueado y será compatible con redes de AT&T y T-Mobile.

El Motorola One Zoom llegará a Europa el 6 de septiembre con un precio de 429 euros.

Motorola One Pro: Características y especificaciones

Pantalla: 6.39 pulgadas

Resolución: 2,340x1,080 pixeles

RAM: 4GB

Almacenamiento: 128GB

Procesador: Snapdragon 675

Ranura microSD: Sí

Cámaras traseras: Cuatro, 48 megapixeles (f.1.7) son OIS + 16 megapixeles (gran angular) + telefoto de 8MP con OIS y 5 megapixeles para detectar la profundidad

Cámara frontal: 25 megapixeles

Sistema operativo: Android Pie

Batería: 4,000mAh

NFC: Sí

Dimensiones: 158x75x8.8mm

Peso: 190 gramos

