Motorola

El Motorola One Vision llega para complementar el portafolio de celulares de la serie One que la empresa inició el año pasado con el Motorola One y el One Power.

Cámaras avanzadas con modo de noche

El Motorola One Vision promete ser el celular con el sistema de cámaras más avanzado de Motorola al integrar inteligencia artificial y tecnología Quad Pixel (combinación de cuatro pixeles) que está presente en el sensor de 48 megapixeles que también tiene estabilización de imagen óptica.

Inclusive, el celular Motorola One Vision incluye su propio modo de noche (Visión Nocturna) al estilo Pixel 3 o Huawei P30 Pro, que usa la tecnología Quad Pixel para obtener más luz a través de la combinación de pixeles y unión de hasta ocho fotogramas para que las fotos en la noche resulten mejor que antes.

La inteligencia artificial del celular Android identifica las escenas para optimizar los ajustes básicos de la cámara, pero también para sugerirte realizar cambios como el ISO.

Al igual que el Moto G7, el Motorola One vision tiene la capacidad de capturar fotos automáticamente cuando detecta que todas las personas en la escena están sonriendo. También tiene el modo de Cinematografía que te deja animar una parte de la foto o Spot Color que permite resaltar tan sólo un color.

Por otra parte, el celular Motorola One Vision también trae efecto de retrato como hemos visto en múltiples celulares de la empresa, pero este teléfono trae ahora efectos de luz tanto con las cámaras traseras como con la cámara frontal, similar a lo que hemos visto en diferentes iPhones, en el LG G8 ThinQ y otros teléfonos.

Pantalla con ojo y experiencia

El Motorola One Vision tiene un gran énfasis en las cámaras, pero eso no es todo lo que tiene este celular. El One Vision también tiene un cuerpo de vidrio que la empresa llama 4D que viene con diferentes gradientes de colores que le dan un aspecto más lujoso.

Además, su pantalla de 6.3 pulgadas tiene biseles muy pequeños y hasta un orificio para la cámara frontal de 25 pulgadas, similar al orificio presente en el Galaxy S10E y Huawei Nova 4.

Al igual que el Moto G7 Power y sus otros hermanos de esa serie, el Motorola One Vision tiene un lector de huellas en la parte trasera, justo donde está el logo de Motorola. Además, el One Vision ejecuta Android Pie con una interfaz prácticamente pura de Android.

Motorola

Inclusive, al igual que los otros celulares de Motorola, la empresa decide utilizar el app de Google Fotos como el app de galería por defecto. Además, Motorola promete que este celular recibirá tres años de actualizaciones de seguridad y dos años de actualizaciones a nuevas versiones del sistema operativo de Google, como lo es Android Q.

El Motorola One Vision hace parte del programa Android One que permite que las actualizaciones sean un poco más rápidas que de costumbre y busca ofrecer una experiencia prácticamente pura de Android.

Otras características importantes de este celular de Motorola es que tiene conector de audífonos regular, NFC, puerto USB-C y ranura para tarjeta microSD.

El Motorola One Vision también es uno de los primeros o quizás hasta el primer celular de la empresa que usa un procesador de Samsung, el Exynos 9608. La empresa le dijo a CNET en Español que la razón para escoger ese procesador estuvo enfocada en las funciones que consideraban importantes para su celular y una forma de mantener bajo el costo del dispositivo.

Dicho esto, Motorola promete que este procesador tiene lo suficiente para ofrecer una gran experiencia a toda clase de usuarios.

Motorola One Vision: Características y especificaciones

Pantalla: 6.3 pulgadas

Resolución: 2,520x1,080 pixeles

Procesador: Samsung Exynos 9609 (2.2GHz)

RAM: 4GB

Almacenamiento: 128GB

Ranura para tarjeta microSD: Sí

Batería: 3,500mAh con carga rápida Turbo Power de 15 vatios

Resistencia al agua: No, solo a salpicaduras

Cámaras traseras: 48 megapixeles con estabilización de imagen óptica (f/1.7) + 5 megapixeles (para detectar la profundidad)

Cámara frontal: 25 megapixeles

Sonido: Una sola bocina con tecnología de Dolby

Tamaño: 160.1x71.2x8.7mm

Peso: 180 gramos

Precio y disponibilidad

El Motorola One Vision ya está disponible en Brasil y llegará a México y otros países de América Latina en las próximas semanas.

En Europa, el celular también se venderá desde el 16 de mayo con un precio sugerido de 299 euros (cerca de US$335).

Por el momento, el Motorola One Vision no llegará a Estados Unidos.

Análisis Motorola Moto G7 Power El celular Motorola Moto G7 Power es un celular eficiente, agradable y con una duración de batería de días. Además, su bajo precio —menos de US$250— lo hacen ser una gran opción a considerar. Lee Nuestro Análisis

Reproduciendo: Mira esto: Moto G7 Power: El celular Motorola con la batería soñada