El Motorola One Pro podría ser el celular que esperábamos con el Moto Z4, el teléfono insignia de Motorola que llegaría para competir con dispositivos como el Galaxy S10 Plus y seguramente con el iPhone 11.

Motorola ya presentó el Motorola One Vision hace unos meses y se espera la llegada del Motorola One Action en cualquier momento. Sin embargo, estos celulares no logran tener las características necesarias para ser considerados dispositivos de alta gama y se encuentran más en el rango medio alto, por encima de celulares como el Moto G7 Power, Moto G7 Plus y el Moto G7, al igual que del rumorado Moto E6.

El Motorola One Pro ya se ha filtrado tan solo en un par de ocasiones, así que aún podría faltar unos cuantos meses para conocerlo.

Sin embargo, el sitio CashKaro, en colaboración con el popular filtrador @oneleaks publicaron las primeras imágenes del Motorola One Power para dar a conocer su diseño y algunas de sus especificaciones.

Lanzamiento

Aunque la empresa no ha revelado la fecha del lanzamiento del Motorola One Pro, ni ha confirmado siquiera su existencia, se espera que llegue este año.

Diseño: Mucha pantalla y cuatro cámara traseras

El Motorola One Pro es un celular que sin duda mantiene el ADN de la empresa al tener terminados muy tradicionales de dispositivos de Motorola de los últimos años, como son la marca de la empresa en el bisel inferior, el logo de Motorola hacia el centro de la parte trasera, donde también cuenta con vidrio con leve curvatura en sus bordes.

El Motorola One Pro se parece, en cierta manera, a los Moto G7 y al Moto Z4, al integrar biseles muy pequeños y una ceja tipo gota. Inclusive, el Motorola One Pro tiene un conector de audífonos tradicional en el borde inferior, algo que sin duda es muy positivo.

En la parte trasera es donde podría estar lo más atractivo del Motorola One Pro, ya que cuenta con cuatro cámaras y una de ellas sería de 48 megapixeles.

Además, aunque otros celulares de Motorola han integrado el lector de huellas directamente en el logo de la parte trasera, en esta ocasión no se ve ningún relieve en el sitio, por lo que seguramente el lector de huellas estaría en la pantalla, como lo hemos visto en el Moto Z4 y otros celulares como el OnePlus 7 Pro.

Motorola One Pro: Características y especificaciones

Pantalla: 6.2 pulgadas

Resolución: 2,340x1,080 pixeles

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128GB

Cámaras traseras: Cuatro, una de ellas de 48 megapixeles

Cámara frontal: 25 megapixeles

Sistema operativo: Android Pie

Dimensiones: 158.7x75x8.8mm

