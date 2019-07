Android

El Motorola One Action llegaría como una versión mejorada del interesante Motorola One Vision que la empresa presentó en mayo, al menos eso según los rumores.

Sin embargo, en general el Motorola One Action tendría muchas características del One Vision, incluyendo una pantalla con biseles muy pequeños que integra la cámara frontal a través de un orificio ubicado en la esquina superior izquierda.

Además, la parte trasera sería posiblemente de vidrio con el lector de huellas ubicado justo donde está el logo de Motorola y las cámaras traseras estarían en la esquina superior izquierda.

Al igual que el One Vision, el Motorola One Action formaría parte del programa Android One, lo que le garantizaría actualizaciones por al menos dos años y una experiencia prácticamente pura de Android.

La principal diferencia del Motorola One Action con el One Vision radicaría en las tres cámaras traseras en lugar de dos, aunque su cámara frontal sería de menos megapixeles (12.6 en vez de 25 megapixeles).

Algo interesante es que diferentes especificaciones y la parte frontal del Motorola One Action ya apareció en la página empresarial de Android, lo cual indica que podría ser presentado en las próximas semanas.

Antes, el Motorola One Action había revelado algunas de sus especificaciones a través del resultado de una prueba de rendimiento de Geekbench, mientras que otras especificaciones y las primeras imágenes filtradas de este celular llegaron por parte del blog 91mobiles.

No se conoce la fecha del lanzamiento del Motorola One Action, pero una posibilidad podría ser el mismo tiempo del Moto E6.

En un principio, el Motorola One Action no se diferencia mucho del One Visión y de cierta manera estaría en un rango similar al Moto Z4, pero al menos llegaría para complementar el portafolio de celulares de Motorola ofreciendo tres cámaras traseras.

Motorola One Action: Características y especificaciones

Pantalla: 6.3 pulgadas

Resolución: 2,520x1,080 pixeles

Procesador: Exynos 9609

RAM: 3GB, 4GB

Almacenamiento: Hasta 128GB

Cámara frontal: 12.6 megapixeles

Cámaras traseras: Tres cámaras, una de ellas de 12.6 megapixeles

Sistema operativo: Android Pie

NFC: Sí

Batería: 3,500mAh

