Lori Grunin/CNET

El Moto E6 es el más reciente celular de Motorola. Mientras que muchos seguimos esperando el codiciado teléfono insignia de la empresa, el cual podría ser el Motorola One Pro ya que no fue el Moto Z4, Motorola sigue con un gran enfoque en ofrecer valor y no necesariamente lo mejor de lo mejor.

Dicho esto, el Motorola Moto E6 llega para complementar lo que la empresa ha ofrecido con los Moto G7, al brindar diferentes características presentes allí pero a un precio inferior.

El Moto E6 sigue ofreciendo una experiencia de Android tan pura como los Moto G7 y trae también funciones como la posibilidad tomar fotos en modo retrato (fondo borroso) y hasta permitir que un área específica de la imagen esté a color, mientras que todo lo de más queda en blanco y negro.

La cámara trasera del Moto E6 es de 13 megapixeles con una apertura de f/2.0, mientas que la cámara frontal es de 5 megapixeles.

Similar al Moto G7 Power, el Moto E6 tiene un cuerpo de plástico pero se siente y ve un poco más barato.

Otro sacrificio importante que hizo Motorola para lograr el bajo precio del Moto E6 está en el uso del puerto microUSB en vez de USB-C como la mayoría de celulares modernos; tampoco tiene NFC para hacer pagos móviles.

Asimismo, la pantalla del Moto E6 es adecuada con su resolución HD+ que aunque no tiene los biseles más pequeños que hemos visto en el mercado, tampoco son los más grandes. Además, como su relación de aspecto es de 18:9, el celular es relativamente cómodo en la mano.

Lori Grunin/CNET

Los otros aspectos del celular no son tan sobresalientes ya que tiene un procesador Snapdragon 435, 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento con una ranura microSD.

Además, este celular Motorola tiene una batería de 3,000mAh que junto con su pantalla HD+ y su procesador podrían ofrecer todo un día de uso sin muchos problemas.

El celular Motorola Moto E6 no se puede cargar inalámbricamente y no es resistente al agua, pero es entendible teniendo en cuenta su precio. Motorola dice que este celular es resistente a salpicaduras, igual que la mayoría de celulares que ha lanzado en los últimos años.

En general, el Moto E6 no sorprende pero se postula como una opción interesante para los que quieren comprar un celular barato, o a quienes les gustaría comprar un Moto G7 pero no están dispuestos a pagar más.

Precio del Motorola Moto E6

El Motorola E6 está disponible desde este 25 de julio con un precio de US$149. En un principio, el celular estará disponible en Verizon pero después llegará a otros operadores.

Moto E6: Características y especificaciones

Pantalla: 5.5 pulgadas

Resolución: 1,440x720 pixeles

Procesador: Snapdragon 435

RAM: 2GB

Almacenamiento: 16GB

Cámara trasera: 13 megapixeles con apertura f/2.0

Cámara frontal: 5 megapixeles con apertura f/2.0

Sistema operativo: Android Pie

Batería: 3,000mAh con carga de 5 vatios

Conector: MicroUSB

Radio FM: Sí

Lector de huellas: No

NFC: No

Modelos: XT2005-5, XT2005-1PP, XT2005-1, XT2005-4, XT2005DL, XT2005-5, XT2005-3

Dimensiones: 149.7x72.3x8.57 mm

Peso: 159 gramos

Comparación: Moto E6 vs. Moto G7 Play vs. Moto G7 Power vs. Moto Z

Moto E6 Moto G7 Play Moto G7 Power Moto Z4 Pantalla 5.5 pulgadas 5.7 pulgadas 6.2 pulgadas 6.4 pulgadas Resolución 1,440x720 pixeles 1,512x720 pixeles 1,570x720 pixeles 2,340x1,080 pixeles Densidad de pixeles 296ppp 294ppp 271ppp 403ppp Sistema operativo Android Pie Android Pie Android Pie Android Pie Procesador Snapdragon 435 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 632 2.0GHz Snapdragon 675 Almacenamiento 16GB 32GB (64GB en algunos mercados) 32GB (64GB en algunos mercados) 128GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Sí Cámara trasera 13 megapixeles (f/2.0) 13 megapixeles con apertura de f/2.0 12 megapixeles con apertura de f/2.0 48 megapixeles (f/1.7) con estabilización de imagen óptica Cámara frontal 30fps en Full HD No, solo hasta 30fps en 1080p No, solo hasta 30fps en 1080p Hasta 240fps en 720p RAM 5 megapixeles (f/2.0) 8 megapixeles con apertura de f/2.2 8 megapixeles con apertura de f/2.2 25 megapixeles (f/2.0) Batería 2GB 2GB (3GB en algunos mercados) 3GB (4GB en algunos mercados) 4GB Batería extraíble 3,000mAh 3,000mAh 5,000mAh 3,600mAh Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC No No Varía según el mercado Sí Resistente al agua No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras No Lector de huellas No Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí (en pantalla) Lector de iris No No No No Reconocimiento de rostro N/A Sí (básico) Sí (básico) Sí (básico) Carga inalámbrica No No No No Características importantes Puerto microUSB, sin lector de huellas, con conector de audífonos tradicional, resistente a salpicaduras y cámara con modo de retrato. Pantalla con una gran ceja y biseles relativamente pequeños, conector de audífonos tradicional, puerto USB-C Gran batería, pantalla casi sin biseles con una ceja, puerto USB-C, conector de audífonos tradicional Compatibilidad con 5G a través de módulo, radio FM, pantalla con biseles pequeños y con ceja, lector de huellas en pantalla, compatibilidad con módulos Moto Mods, carga rápida de 15 vatios, interfaz prácticamente pura de Android. Tamaño 149.7x72.3x8.57mm 147.3x71.5x7.99mm o 148.7x72.5x8.19mm 159.4x76x9.3mm 158x75x7.35mm Peso 159 gramos 149 gramos 193 gramos 165 gramos Precio US$149 US$199 US$249 US$ 249 (nueva activación en Verizon con financiamiento), US$499 (desbloqueado)

Reproduciendo: Mira esto: Moto E6: Un celular Motorola muy barato