91Mobiles

El Moto E6 sería la siguiente generación del popular celular barato de Motorola y como el Moto E5 fue presentado en mayo del año pasado, se espera que en cualquier momento la empresa presente esta nueva generación.

Lanzamiento

Según el popular filtrador @evleaks, Motorola presentaría el Moto E6 junto con el Moto E6 Plus. Sin embargo, no presentaría un Moto E6 Play como muchos esperábamos.

Como el Moto E5 fue presentado en mayo del año pasado, esperábamos que la empresa lo iba a lanzar durante el mismo mes. Sin embargo, en mayo la empresa presentó el Moto Z4 como el celular más avanzado de la empresa para la gama media.

En este momento no es claro cuándo Motorola anunciará el Moto E6, pero podría ser en cualquier momento.

Moto E6: Características y especificaciones

Pantalla: 5.45 pulgadas

Resolución: 1,440x720 pixeles

Procesador: Snapdragon 430

RAM: 2GB

Almacenamiento: 16GB, 32GB

Cámara trasera: 13 megapixeles con apertura f/2.0

Cámara frontal: 5 megapixeles con apertura f/2.0

Sistema operativo: Android Pie

El Moto E6 se ha filtrado en diferentes ocasiones, pero una de las imágenes más claras llegó de parte de Mischaal Rahman, editor del foro de desarrolladores XDA, el cual reveló las especificaciones de la parte superior del celular.

Por otro lado, el Moto E6 Plus fue filtrado a través de unas pruebas de rendimiento en Geekbench (2) en el cual podrían haber modelos con dos procesadores diferentes.

Moto E6 Plus: Características y especificaciones

Procesador: Snapdragon 450 o MediaTek Helio P22

RAM: 2GB

Sistema operativo: Android Pie

Diseño

No hay muchas imágenes del Moto E6 y E6 Plus que se han filtrado, pero el blog 91Mobiles reveló unas de las primeras imágenes del Moto E6.

Según las imágenes, el Moto E tendría biseles más grandes que los que encontramos en el Moto G7 Power y Moto G7 Play, incluyendo una parte frontal muy tradicional, lo cual indica que no tiene ni una ceja.

Inclusive, el bisel superior es bastante grande para el panorama moderno de celulares y la parte trasera de plástico traería cambios importantes, ya que la cámara ahora estaría ubicada en una de las esquinas y no en el centro. No es claro si el logo de Motorola en la parte superior central sería un lector de huellas, pero como se espera que sea de muy bajo precio no nos sorprendería que careciera de de ello.

En cuanto al Moto E6 Plus, no se conoce qué características serían diferentes en el diseño, pero en el mejor de los casos los biseles serían más pequeños y quizás tendría hasta un lector de huellas.

Análisis Motorola Moto G7 Play El celular Motorola Moto G7 Play es el más barato de la serie G de 2019, pero a pesar de ello integra el mismo procesador del Moto G7 y G7 Power. Este es nuestro análisis. Lee Nuestro Análisis

Reproduciendo: Mira esto: Moto Z4 [análisis]: ¿Motorola decepciona, emociona o...