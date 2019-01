Moshi estrena base de carga inalámbrica y audífonos USB Tipo C

Agrandar Imagen Moshi

La gigantesca feria de electróica de consumo CES 2019 no es solo pantallas, teléfonos, autos y tabletas; también hay muchos, muchos accesorios. Y la fabricante Moshi trajo a Las Vegas tres nuevos accesorios para los teléfonos más recientes con carga inalámbrica o conectividad USB Tipo C.

Moshi reveló la base de carga inalámbrica SnapTo y dos nuevos pares de audífonos con conectividad USB Tipo C. Los productos saldrán a la venta en diferentes fechas. Algunos tendrán disponibilidad inmediata y otros llegarán hasta abril de este año.

Moshi dice que la base de carga inalámbrica diseñada para automóviles es una de las primeras con certificación Qi. Es importante notar que la base de carga Moshi solo funcionará si el teléfono (ya sea un iPhone u marcas con Android) tiene una funda Altra, iGlaze y Vestra, fabricadas por Moshi.

La base de carga para los autos tiene un costo de US$60 y saldrá a la venta a mediados de abril. "Tan pronto como el iPhone X se anunció con carga inalámbrica, supimos que los consumidores buscarían una forma conveniente de cargar su teléfono en el auto", dijo Spencer Pangborn, director de marketing de producto de Moshi, en un comunicado.

Los nuevos audífonos, Mythro C y Avanti C, cuentan con función de sonido el convertidor análogo a digital (DAC), tienen un amplificador integrado, y ofrece bajos profundos y altos bien definidos, según Moshi. La diferencia entre ambos es que Mythro C son audífonos que van dentro del oído mientras que los Avanti C van sobre la oreja.

El modelo Avanti C también se diferencia por tener una diadema de acero y los auriculares se pueden mover para mejorar la ergonomía. Moshi dijo que este modelo también cuenta con cancelación de ruido. Los audífonos Mythro C tienen un precio de US$50 y ya están a la venta en la página de la fabricante; los Avanti C costarán US$200 y llegarán a fines de febrero.

"Trabajar con Apple y Google en proyectos relacionados a USB-C durante los últimos años nos ha dado avances de ingeniería cuando se trata de audio por USB Tipo C", agregó Pangborn en el comunicado. "Ahora que las grandes fabricantes como Apple, Google, Samsung y otras están eliminado el puerto de audífonos, es solo cuestión de tiempo para que los audífonos Tipo C estén por todos lados".

