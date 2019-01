LG ahora se encargará de las cervezas con HomeBrew

Tyler Lizenby/CNET

La última aventura de LG está alejada del repertorio habitual de teléfonos, televisores, grandes electrodomésticos y similares a lo que nos tiene acostumbrados la compañía. El gigante surcoreano está entrando al mundo de la elaboración de cerveza automatizada con el nuevo LG HomeBrew.

El bot de cerveza de mostrador, supuestamente, podrá producir más de un galón de cerveza en cápsulas de un solo uso que contienen malta, levadura, aceite de lúpulo y saborizante. Pones tu cápsula y aprietas el botón de inicio. El HomeBrew tendrá cerveza recién hecha, lista para beber, después de unas dos semanas, dependiendo de la cápsula específica. Puedes monitorizar la máquina mientras funciona con una aplicación. Cuando haya terminado, puedes servirte un vaso del grifo e incluso la máquina se limpiará en preparación para el próximo lote.

LG anunció el HomeBrew el lunes por la noche y el dispositivo está en exhibición en la feria tecnológica CES. La compañía aún no ha especificado un precio ni la fecha de lanzamiento.

LG ofrecerá, en un principio, cápsulas para cinco estilos diferentes de cerveza:

India pale ale (conocida como IPA) americana



Pale ale americana



Stout inglesa



Witbier belga



Pilsner checa



LG tampoco ha anunciado el precio de las cápsulas aún.

En el CES, tuve la oportunidad de ver las cápsulas y los condimentos vienen en pequeños recipientes que se parecen un poco a las copas Keurig. Las tres tazas pequeñas contienen sabor, aceite de lúpulo y levadura. Los ingredientes principales vienen en un gran recipiente de mosto que se desliza hacia el lado izquierdo de la máquina. Aparentemente, LG obtiene su mosto de la compañía británica Muntons, que se especializa en extracto de malta.

También necesitarás poner agua del lado derecho de la máquina. Una pantalla digital en la parte frontal te permite controlarlo. Parece bastante fácil de usar.

LG

En tanto que la malta, la levadura y el lúpulo son los ingredientes típicos que se usan para hacer cerveza, soy escéptico acerca del "sabor" extra que se incluye en cada cápsula. El uso de extracto de malta como complemento de sus granos malteados es un atajo común en la elaboración de cerveza casera y quizá sea eso a lo que se refiere LG cuando dice "saborizante". Sin embargo, dudo que los ingredientes enviados en una cápsula puedan producir una cerveza artesanal de calidad.

El lado positivo es que el LG HomeBrew controlará la temperatura y la presión del lote mientras se fermenta, lo que ayudará a que el lote de cerveza evite infecciones (un problema común para los cerveceros caseros novatos). La cápsula también ayuda, supuestamente, a mantener el desorden a raya, por lo que la máquina puede automatizar de manera eficiente la limpieza posterior a la preparación.

Aún así, a menos que el precio sea extremadamente razonable, el HomeBrew será difícil de vender. No es para cerveceros caseros o aspirantes a cerveceros caseros. En realidad, no estás haciendo nada más que presionar un botón, por lo que no te enseñará nada sobre el proceso. Si simplemente eres un fan de la cerveza artesanal, pues las cinco opciones deberán tener mejor sabor o ser extremadamente rentables para ahorrarte un viaje a la tienda en busca de un nuevo e interesante paquete de seis.

El LG HomeBrew parece ser mucho más fácil de usar que los fabricantes de cerveza automáticos como el PicoBrew Pico Modelo C, que aún te pide que transfieras la cerveza a diferentes contenedores y mantengas todo desinfectado. Sin embargo, el Pico replica un proceso auténtico, por lo que LG tendrá que demostrar que puede ahorrar trabajo y aún así producir cerveza artesanal que realmente sabe bien elaborada.

